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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 101928 просмотра

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4 марта, 13:25 • 107378 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127377 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102095 просмотра

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Сегодня в Беларуси освободили пять задержанных украинцев — Енин

Сегодня в Беларуси освободили пять задержанных украинцев — Енин

Киев  •  УНН

 • 16826 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. При содействии украинских дипломатов сегодня в Беларуси были освобождены 5 задержанных ранее граждан Украины. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, передает УНН.

"На свободу вышло целых пять граждан Украины, все из них находятся в безопасности. Это Константин Реуцкий, Евгений Васильев, Оксана Алешина, о которых утром сообщил Президент Украины. После обеда мы также добились освобождения нашего гражданина Романа Шишко, который был задержан в Бресте. Кроме того, мы посетили в больнице гражданина Украины Павла Чернявского, который после освобождения из ИВС чувствовал себя несколько хуже и был увезен на "скорой" в больницу", - отметил Енин.

В то же время, по его словам, травма оказалась не столь серьезной, чтобы находиться в стационаре.

Енин сообщил также, что гражданам, которые изъявили желание вернуться в Украину, будет оказана помощь.

Напомним, 12 августа около 17:00 сотрудники МВД Республики Беларусь задержали двух волонтеров общественной организации "Восток SOS" - граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Также 13 августа стало известно о еще одном задержанном в Беларуси украинце.

Утром 14 августа Белорусская ассоциация журналистов сообщила об освобождении задержанных ранее журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.

Велись переговоры с Беларусью по освобождению украинца Романа Шишко, который находился в изоляторе города Бреста.

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