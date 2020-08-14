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Сьогодні у Білорусі звільнили п’ять затриманих українців – Єнін

Сьогодні у Білорусі звільнили п’ять затриманих українців – Єнін

Київ • УНН

 • 16833 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. За сприяння українських дипломатів сьогодні в Білорусі було звільнено 5 затриманих раніше громадян України. Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, передає УНН.

"На свободу вийшло цілих п’ять громадян України, всі з них знаходяться в безпеці. Це Костянтин Реуцький, Євген Васильєв, Оксана Альошина, про яких зранку повідомив Президент України. Після обіду ми також домоглися звільнення нашого громадянина Романа Шишка, якого було затримано у Бресті. Крім того ми відвідали в лікарні громадянина України Павла Чернявського, який після звільнення з ІТТ почував себе дещо гірше і був відвезений на "швидкій" до лікарні", - зазначив Єнін.

Водночас, з його слів, травма виявилась не настільки серйозною, щоб перебувати в стаціонарі.

Єнін повідомив також, що громадянам, які виявили бажання повернутись в Україну, буде надано допомогу.

Нагадаємо, 12 серпня близько 17:00 співробітники МВС Республіки Білорусь затримали двох волонтерів громадської організації "Восток SOS" - громадян України Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.

Також 13 серпня стало відомо про ще одного затриманого у Білорусі українця.

Зранку 14 серпня Білоруська асоціація журналістів повідомила про звільнення затриманих раніше журналістів і волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.

Велися перемовини з Білоруссю щодо звільнення українця Романа Шишка, який перебував в ізоляторі міста Бреста.

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