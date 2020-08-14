Сьогодні у Білорусі звільнили п’ять затриманих українців – Єнін

"На свободу вийшло цілих п’ять громадян України, всі з них знаходяться в безпеці. Це Костянтин Реуцький, Євген Васильєв, Оксана Альошина, про яких зранку повідомив Президент України. Після обіду ми також домоглися звільнення нашого громадянина Романа Шишка, якого було затримано у Бресті. Крім того ми відвідали в лікарні громадянина України Павла Чернявського, який після звільнення з ІТТ почував себе дещо гірше і був відвезений на "швидкій" до лікарні", - зазначив Єнін.



Водночас, з його слів, травма виявилась не настільки серйозною, щоб перебувати в стаціонарі.



Єнін повідомив також, що громадянам, які виявили бажання повернутись в Україну, буде надано допомогу.



Нагадаємо, 12 серпня близько 17:00 співробітники МВС Республіки Білорусь затримали двох волонтерів громадської організації "Восток SOS" - громадян України Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.



Також 13 серпня стало відомо про ще одного затриманого у Білорусі українця.



Зранку 14 серпня Білоруська асоціація журналістів повідомила про звільнення затриманих раніше журналістів і волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.



Велися перемовини з Білоруссю щодо звільнення українця Романа Шишка, який перебував в ізоляторі міста Бреста.