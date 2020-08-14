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Трьох українців у Білорусі відпустили, йдуть перемовини про звільнення ще одного - Зеленський

Трьох українців у Білорусі відпустили, йдуть перемовини про звільнення ще одного - Зеленський

Київ • УНН

 • 15785 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. Наразі ведуться перемовини з Білоруссю щодо звільнення українця Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Бреста. Ще трьох українців вже звільнили. Про це написав у Telegram-каналі Президент Володимир Зеленський, який також закликав Білорусь утриматися від затримань і насильства, передає УНН.

“Білорусь, зрозуміло, зараз сильно страждає. Шукає рішення та вихід з дуже непростої ситуації. Кожного дня трапляються ексцеси. Зокрема з нашими громадянами, які опинилися в цей непростий час у сусідній країні. Але є й добра новина. Сьогодні, після наших наполегливих дій, були нарешті звільнені українці Євген Васильєв, Костянтин Рєуцький і Оксана Альошина”, — написав Зеленський.

За його словами, українські правозахисники та журналісти були незаконно затримані ще 12 серпня. Вони не порушували жодних законів Республіки Білорусь і перебували там виключно задля отримання достовірної інформації про події, що там відбуваються, та задля коментування їх у публічному медійному просторі. Зараз вони в цілковитій безпеці, додав Президент.

“Також нині ведуться перемовини задля звільнення ще одного українця — Романа Шишка, який перебуває в ізоляторі міста Бреста. Ми наполегливо хочемо, щоб повернули наших громадян додому. Україна вміє захищати своїх громадян і завжди це робитиме. Однак ми закликаємо наших білоруських колег категорично утриматися від незаконних затримань і насильства. Нам дійсно небайдуже. Ми справді переживаємо за все, що відбувається в Білорусі”, — написав Глава держави.

Також Зеленський наголосив, що для України важливо, щоб білоруси знайшли виключно мирний і демократичний вихід із суспільно-політичного конфлікту.

Як повідомляв УНН раніше, у Білорусі звільнили двох українських журналістів і волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.

Українські Національні Новини

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