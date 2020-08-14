У Білорусі затриманих раніше на протестах двох українських журналістів - відпустили
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У Білорусі звільнили двох українських журналістів і волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва. Про це повідомляє УНН із посиланням на Білоруську асоціацію журналістів.
"Українські журналісти Реутський і Васильєв на волі! Вийшли з Окрестіно", - сказано у повідомленні.
Як повідомлялося в УНН, станом на 16:00 13 серпня місцезнаходження затриманих напередодні у Мінську українських волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва залишалося невідомим, чоловіки майже 24 години не виходять на зв'язок.
Нагадаємо, 12 серпня близько 17:00 співробітники МВС Республіки Білорусь затримали двох волонтерів громадської організації "Схід SOS" - громадян України Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.
Також 13 серпня стало відомо про ще одного затриманих у Білорусі українців.