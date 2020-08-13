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Місцеперебування затриманих у Мінську українських волонтерів досі невідоме: шукають адвокати й дипломати

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Станом на 16:00 місцеперебування затриманих напередодні в Мінську українських волонтерів Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва досі невідоме, чоловіки вже майже 24 години не виходили на зв’язок. Про це УНН розповіла дружина одного з затриманих Олександра.

"Зараз місцезнаходження (Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва – ред.) не встановлено. Через це дуже важко сказати, які саме претензії до них є, чи є якась кримінальна справа, чи адміністративна, чи що їм хочуть пред’явити. Цим займаються наші дипломати, посольство та консульська служба тримає на контакті", - сказала співрозмовниця УНН.

З її слів, українцям було найнято захисників, вони також займаються встановленням місця, в якому тримають українців.

"Адвокати є, вони також здійснюють пошук, але поки отримати інформацію щодо їх місцезнаходження не можуть. Чи була їм запропонована інша можливість мати адвоката, ми не знаємо. Але точно знаємо, що їм не давали можливості зв’язатись із родичами, тому що я б про це знала", - зазначила Олександра.

Нагадаємо, вчора близько 17:00 співробітники МВС Республіки Білорусь затримали двох волонтерів громадської організації "Восток SOS" - громадян України Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва.

За даними МЗС України, затриманих звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого п.2 ст. 293 КК РБ – це участь у масових заходах, який проявився у безпосередньому вчиненні дій щодо організації масових заворушень, які супроводжувались насиллям над особою, погромами, підпалами, знищенням майна чи озброєним супротивом представникам влади. Санкції за цією статтею передбачають позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Як повідомляв УНН, Посольство України направило дві ноти до міністерства закордонних справ Білорусі із запитом надати інформацію про усіх громадян України, які були затримані правоохоронними органами Республіки Білорусь у період з 9 по 12 серпня, а також надати інформацію про причини затримання та місця утримання Костянтина Реуцького, Євгена Васильєва, а також третьої громадянки - Оксани Альошиної, яка була затримана вчора.

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