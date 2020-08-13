Местонахождение задержанных в Минске украинских волонтеров до сих пор неизвестно: ищут адвокаты и дипломаты

"Сейчас местонахождение (Константина Реуцкого и Евгения Васильева - ред.) не установлено. Поэтому очень трудно сказать, какие именно претензии к ним есть, есть какое-то уголовное дело, или административное, или что им хотят предъявить. Этим занимаются наши дипломаты, посольство и консульская служба держит на контакте", - сказала собеседница УНН.



По ее словам, украинцам были наняты защитники, они также занимаются установлением места, где держат украинцев.



"Адвокаты есть, они также осуществляют поиск, но пока получить информацию об их местонахождении не могут. Была ли им предложена другая возможность иметь адвоката, мы не знаем. Но точно знаем, что им не давали возможности связаться с родственниками, потому что я бы об этом знала", - отметила Александра.



Напомним, вчера около 17:00 сотрудники МВД Республики Беларусь задержали двух волонтеров общественной организации "Восток SOS" - граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева.



По данным МИД Украины, задержанных обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п.2 ст. 293 УК РБ - это участие в массовых мероприятиях, которое проявилось в непосредственном совершении действий по организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти. Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.



Как сообщал УНН, Посольство Украины направило две ноты в министерство иностранных дел Беларуси с запросом предоставить информацию о всех гражданах Украины, которые были задержаны правоохранительными органами Республики Беларусь в период с 9 по 12 августа, а также предоставить информацию о причинах задержания и места содержания Константина Реуцкого, Евгения Васильева, а также третьей гражданки - Оксаны Алешиной, которая была задержана вчера.