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МЗС повідомило про затримання ще однієї українки у Білорусі: у Мінськ направили дві ноти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Посольство України направило дві ноти до міністерства закордонних справ Білорусі із запитом надати інформацію про усіх громадян України, які були затримані правоохоронними органами Республіки Білорусь у період з 9 по 12 серпня, а також надати інформацію про причини затримання та місця утримання Костянтина Реуцького, Євгена Васильєва, а також третьої громадянки - Оксани Альошиної, яка була затримана вчора. Про це на брифінгу у четвер заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

"Протягом 9-12 серпня у Мінську затримано понад 6 тисяч осіб, і усі заклади тимчасового утримування у Мінську переповнені, тому саме у таких складних обставинах доводиться шукати наших співгромадян. Посольство України на виконання мого доручення направило дві ноти до міністерства закордонних справ Білорусі із запитом надати інформацію про усіх громадян України які були затримані правоохоронними органами Республки Білорусь у період з 9 по 12 серпня, а також надати інформацію про причини затримання та місця утримання Костянтина Реуцького, Євгена Васильєва, а також третьої громадянки - Оксани Альошиної, яка була також затримана вчора. Ми вимагаємо негайної зустрічі консула з цими затриманими особами, а також, якщо буде інформація про інших громадян, то з ними також. Ми вимагаємо негайного і безумовного звільнення цих осіб з метою повернення їх до України", - сказав міністр.

З його слів, сьогодні посол України у Республіці Білорусь Ігор Кизим провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм, і сьогодні протягом дня МЗС буде активно працювати над цими питаннями.

Як повідомляв УНН, напередодні стало відомо що у Мінську затримали двох журналістів - Костянтина Реуцького і Євгена Васильєва.

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