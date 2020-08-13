У МЗС не знають, де знаходяться затримані у Білорусі громадяни України

"Вчора близько 17:00 співробітники МВС Республіки Білорусь затримали двох волонтерів громадської організації "Восток SOS" - громадян України Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва. Ми одразу підключились у пошук цих громадян для того, щоб встановити їх місцезнаходження", - сказав міністр.

З його слів, відповідно до міжнародного права, затримані громадяни іноземної держави мають право на миттєвий контакт з консулом.

"Станом на зараз нам вдалось з’ясувати наступне: по-перше, затриманих громадян України звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого п.2 ст. 293 КК РБ – це участь у масових заходах, який проявився у безпосередньому вчиненні дій щодо організації масових заворушень, які супроводжувались насиллям над особою, погромами, підпалами, знищенням майна чи озброєним супротивом представникам влади. Санкції за цією статтею передбачають позбавлення волі на строк від 3 до 8 років", - повідомив Кулеба.

Він також зазначив, що вчора ввечері за місцем тимчасового проживання українських громадян у Мінську було проведено обшук, під час якого правоохоронці вилучили особисті речі українців.

"Вранці український консул відвідав два найбільші центри тимчасового утримання осіб у Мінську, але жодної інформації про можливе перебування там згаданих громадян України отримати не вдалось. Офіційні органи Білорусі не інформують нас про місцезнаходження наших громадян", - повідомив дипломат.

Як повідомляв раніше УНН, правозахисники та громадські організації закликали владу Білорусі звільнити громадян України.