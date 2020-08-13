Правозахисники та громадські організації закликали владу Білорусі звільнити громадян України

“Ми, українські правозахисні та громадські організації, вимагаємо від білоруської влади негайно та безумовно звільнити громадян України, українських правозахисників Євгенія Васильєва, координатора Благодійного фонду Восток SOS, та Костянтина Реуцького, голову правління Освітнього Дому прав людини в Чернігові, виконавчого директора Благодійного фонду Восток SOS”, — йдеться у повідомленні.

Правозахисники нагадали, що 12 серпня 2020 року близько 17:40, українські правозахисники, які на законних підставах перебували на території Білорусі і не вчиняли жодних протиправних дій, були жорстко та свавільно затримані у Мінську біля Площі Перемоги співробітниками ДПС (ГАИ), що зафіксовано на відео свідками. “Наразі місце перебування Євгена та Костянтина невідоме, зв’язок із ними відсутній”, — зазначили у фонді.

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“Враховуючи зафіксовані факти масштабних порушень прав людини, які відбуваються в Білорусі протягом останніх днів, очевидне непропорційне і незаконне застосування сили з боку правоохоронців, ми глибоко занепокоєні долею наших колег, збереженням їх здоров’я та життя”, — йдеться у заяві.

У зв’язку з цим правозахисні та громадські організації звернулись до влади Республіка Білорусь з вимогою “негайного звільнити безпідставно і незаконно затриманих громадян України Рєуцького Костянтина та Васильєва Євгена та проінформувати Посольство України в РБ про місце їх перебування та підстави затримання”.

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Зокрема, у заяві фонду міститься звернення Міністерства закордонних справ України, у якому вони просять звернутись із запитом до влади РБ з вимогою негайного звільнення Реуцького та Васильєва, Посольство України просять вжити всіх заходів для встановлення місця перебування українців та надати їм усю необхідну допомогу.

Зокрема, організації звернулись урядів країн Європейського Союзу, Великої Британії, Швейцарії, США, Канади, а також до міжнародних організацій.

Підписантами заяви стали понад 60 громадських та правозахисних організацій.

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Про затримання українців центр “Весна” повідомив посольство України в Мінську. У посольстві України в Мінську виданню повідомили, що українські консули в курсі справи про затримання правозахисників і займаються нею. Пізніше стало відомо, що проти українських правозахисників порушили кримінальну справу.

Зранку 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже на той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента.

За останні кілька днів у Білорусі, де тривають масові протести проти президента Олександра Лукашенка, силовики затримали чи й побили ще кількох іноземних журналістів. Декого з них уже звільнили.