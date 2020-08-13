Білорусь: силовики побили чоловіка, що став перед ними на коліна

“Імовірно в Новополоцьку жорстоко б’ють чоловіка”, — йдеться у підписі до відео. Стосовно місця події, то Telegram-канал “Підйом” зазначив, що інцидент стався у Вітебській області.

На відео видно чоловіка, що підійшов до силовиків та став на коліна. Ззаду до нього підбіг один омоновець та з розмаху вдарив його ногою в спину.

Силовики продовжили бити чоловіка кийком по голові і по тілу, попри викрики жінки “Що ви робите? Людина без зброї!” — обурилася жінка.

Удари продовжилися і після того, як чоловік упав на землю. Згодом співробітники ОМОНу затримали чоловіка і відвели його в невідомому напрямку.

На кадрах можна почути обурення очевидців інциденту.

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Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту із приводу виборів президента країни, які широко вважають нечесними. Як повідомило посольство України в Мінську, українські консули в курсі справи про затримання українськиї правозахисників у Білорусі. Зранку 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже на той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента.

За останні кілька днів у Білорусі, де тривають масові протести проти президента Олександра Лукашенка, силовики затримали чи й побили ще кількох іноземних журналістів. Декого з них уже звільнили.

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