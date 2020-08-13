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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 69490 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 96309 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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4 марта, 13:25 • 105122 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124941 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100557 просмотра

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Беларусь: силовики избили мужчину, который стал перед ними на колени

Беларусь: силовики избили мужчину, который стал перед ними на колени

Киев  •  УНН

 • 22278 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Сотрудники ОМОНа (АМАПа) избили мужчину, который стал перед ними на колени. Видеозапись события опубликовал Telegram канал портала Tut.by, передает УНН.

“Вероятно в Новополоцке жестоко избивают мужчину”, — говорится в подписи к видео. Относительно места происшествия, то Telegram канал “Подъем” отметил, что инцидент произошел в Витебской области.

На видео видно мужчину, который подошел к силовикам и стал на колени. Сзади к нему подбежал один омоновец и с размаху ударил его ногой в спину.

Силовики продолжили избивать мужчину дубинкой по голове и по телу, несмотря на возмущение женщины “Что вы делаете? Человек без оружия!” — крикнула женщина.

Удары продолжились и после того, как мужчина упал на землю. Впоследствии сотрудники ОМОНа задержали мужчину и отвели его в неизвестном направлении.

На кадрах можно услышать возмущение очевидцев инцидента.

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Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста по поводу выборов президента страны, которые широко считают нечестными. Как сообщило посольство Украины в Минске, украинские консулы в курсе дела о задержании украинских правозащитников в Беларуси. Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента.

За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали ли избили еще нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже освободили.

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