Беларусь: силовики избили мужчину, который стал перед ними на колени
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Сотрудники ОМОНа (АМАПа) избили мужчину, который стал перед ними на колени. Видеозапись события опубликовал Telegram канал портала Tut.by, передает УНН.
“Вероятно в Новополоцке жестоко избивают мужчину”, — говорится в подписи к видео. Относительно места происшествия, то Telegram канал “Подъем” отметил, что инцидент произошел в Витебской области.
На видео видно мужчину, который подошел к силовикам и стал на колени. Сзади к нему подбежал один омоновец и с размаху ударил его ногой в спину.
Силовики продолжили избивать мужчину дубинкой по голове и по телу, несмотря на возмущение женщины “Что вы делаете? Человек без оружия!” — крикнула женщина.
Удары продолжились и после того, как мужчина упал на землю. Впоследствии сотрудники ОМОНа задержали мужчину и отвели его в неизвестном направлении.
На кадрах можно услышать возмущение очевидцев инцидента.
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Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста по поводу выборов президента страны, которые широко считают нечестными. Как сообщило посольство Украины в Минске, украинские консулы в курсе дела о задержании украинских правозащитников в Беларуси. Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента.
За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали ли избили еще нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже освободили.
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