В ООН стурбовані утисками ЗМІ та нападами на журналістів під час протестів у Білорусі

"За даними, що надійшли в ООН, обладнання деяких кореспондентів було пошкоджено або конфісковано, більше 50 репортерів і блогерів були поміщені під варту, щодо деяких з них порушили кримінальні справи", – йдеться в повідомленні.

За словами Верховного комісару ООН з прав людини, вона також стурбована повідомленнями про відключення в Білорусі інтернету, а також про блокування багатьох платформ соціальних медіа, новинних сайтів і сайтів неурядових організацій. Бачелет підкреслила, що такий крок – серйозне обмеження права на свободу вираження поглядів.

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"Вільне отримання і поширення інформації вкрай важливо для демократичного суспільства, особливо в умовах кризи і громадських заворушень. Але воно ще більш важливо в нинішній ситуації пандемії COVID-19, коли люди змушені висловлювати незгоду в інтернеті, а не на вулицях. Право на мирний протест в інтернеті теж має бути захищено", – заявила Бачелет.

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Водночас, Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет засудила використання сили щодо учасників протестів в Білорусі, закликала Мінськ прислухатися до народу і припинити масові арешти в країні.

Як повідомляв УНН, про затримання українців повідомило посольство України в Мінську. Зранку 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже на той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента.

За останні кілька днів у Білорусі, де тривають масові протести проти президента Олександра Лукашенка, силовики затримали чи й побили ще кількох іноземних журналістів. Декого з них уже звільнили.