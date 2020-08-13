В ООН обеспокоены притеснениями СМИ и нападениями на журналистов во время протестов в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обеспокоена ситуацией с притеснениями работников СМИ и нападениями на журналистов во время протестов в Беларуси. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.
“По данным, поступившим в ООН, оборудование некоторых корреспондентов было повреждено или конфисковано, более 50 репортеров и блогеров были заключены под стражу, в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела”, — говорится в сообщении.
По словам Верховного комиссара ООН по правам человека, она также обеспокоена сообщениями об отключении в Беларуси интернета, а также о блокировании многих платформ социальных медиа, новостных сайтов и сайтов неправительственных организаций. Бачелет подчеркнула, что такой шаг — серьезное ограничение права на свободу выражения мнения.
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“Свободное получение и распространение информации крайне важно для демократического общества, особенно в условиях кризиса и общественных беспорядков. Но оно еще более важно в нынешней ситуации пандемии COVID-19, когда люди вынуждены выражать несогласие в интернете, а не на улицах. Право на мирный протест в интернете тоже должно быть защищено”, — заявила Бачелет.
В то же время Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила применение силы в отношении участников протестов в Беларуси, призвала Минск прислушаться к народу и прекратить массовые аресты в стране.
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Как сообщал УНН, о задержании украинцев сообщило посольство Украины в Минске. Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента.
За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали или еще и избили нескольких иностранных журналистов.