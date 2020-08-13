В ООН обеспокоены притеснениями СМИ и нападениями на журналистов во время протестов в Беларуси

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 88724 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102879 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 128273 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108155 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128438 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101461 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102242 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104084 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101969 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101514 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В ООН обеспокоены притеснениями СМИ и нападениями на журналистов во время протестов в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 13854 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет обеспокоена ситуацией с притеснениями работников СМИ и нападениями на журналистов во время протестов в Беларуси. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

“По данным, поступившим в ООН, оборудование некоторых корреспондентов было повреждено или конфисковано, более 50 репортеров и блогеров были заключены под стражу, в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела”, — говорится в сообщении.

По словам Верховного комиссара ООН по правам человека, она также обеспокоена сообщениями об отключении в Беларуси интернета, а также о блокировании многих платформ социальных медиа, новостных сайтов и сайтов неправительственных организаций. Бачелет подчеркнула, что такой шаг — серьезное ограничение права на свободу выражения мнения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховный комиссар ООН по правам человека призвала Минск прекратить массовые аресты

“Свободное получение и распространение информации крайне важно для демократического общества, особенно в условиях кризиса и общественных беспорядков. Но оно еще более важно в нынешней ситуации пандемии COVID-19, когда люди вынуждены выражать несогласие в интернете, а не на улицах. Право на мирный протест в интернете тоже должно быть защищено”, — заявила Бачелет.

В то же время Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила применение силы в отношении участников протестов в Беларуси, призвала Минск прислушаться к народу и прекратить массовые аресты в стране.

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Как сообщал УНН, о задержании украинцев сообщило посольство Украины в Минске. Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента.

За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали или еще и избили нескольких иностранных журналистов.

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