Правозащитники и общественные организации призвали власти Беларуси освободить граждан Украины

"Мы, украинские правозащитные и общественные организации, требуем от белорусских властей немедленно и безусловно освободить граждан Украины, украинских правозащитников Евгения Васильева, координатор Благотворительного фонда Восток SOS, и Константина Реуцкого, председателя правления Образовательного Дома прав человека в Чернигове, исполнительного директора Благотворительного фонда Восток SOS", - говорится в сообщении.

Правозащитники напомнили, что 12 августа 2020 года около 17:40 украинские правозащитники, которые на законных основаниях находились на территории Беларуси и не совершали никаких противоправных действий, были жестко и произвольно задержаны в Минске возле Площади Победы сотрудниками ГАИ, что зафиксировано на видео свидетелями. "Сейчас местонахождение Евгения и Константина неизвестно, связь с ними отсутствует", - отметили в фонде.

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"Учитывая зафиксированные факты масштабных нарушений прав человека, которые происходят в Беларуси в последние дни, очевидно непропорциональное и незаконное применение силы со стороны правоохранителей, мы глубоко обеспокоены судьбой наших коллег, сохранением их здоровья и жизни", - говорится в заявлении.

В связи с этим правозащитные и общественные организации обратились к властям Республика Беларусь с требованием "немедленного освободить безосновательно и незаконно задержанных граждан Украины Реуцкого Константина и Васильева Евгения и проинформировать Посольство Украины в РБ о месте их нахождения и основания задержания".

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В частности, в заявлении фонда содержится обращение к Министерству иностранных дел Украины, в котором они просят обратиться с запросом к властям РБ с требованием немедленного освобождения Реуцкого и Васильева, Посольство Украины просят принять все меры для установления места пребывания украинцев и предоставить им всю необходимую помощь.

В частности, организации обратились к правительствам стран Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, США, Канады, а также в международные организации.

Подписавшими заявления стали более 60 общественных и правозащитных организаций.

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О задержании украинцев центр "Вясна" сообщил посольству Украины в Минске. В посольстве Украины в Минске сообщили, что украинские консулы в курсе дела о задержании правозащитников и занимаются этим. Позже стало известно, что против украинских правозащитников возбудили уголовное дело.

Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента.

За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали ли избили еще нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже освободили.