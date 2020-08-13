Правозащитники и общественные организации призвали власти Беларуси освободить граждан Украины

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 80455 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101478 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126019 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106985 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126922 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101120 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101949 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103960 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101937 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101506 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

4 марта, 13:53 • 41753 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 103111 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 100077 просмотра
Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

Канадская провинция Онтарио разрывает соглашение с SpaceX: что известно

20:02 • 46295 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 57786 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 100077 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 126019 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 126922 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 382524 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 333361 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 25585 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 103111 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 132188 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 209471 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 236184 просмотра
Актуальное
Правозащитники и общественные организации призвали власти Беларуси освободить граждан Украины

Правозащитники и общественные организации призвали власти Беларуси освободить граждан Украины

Киев  •  УНН

 • 12423 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Правозащитные и общественные организации Украины выступили с открытым заявлением по задержанию украинских граждан в Минске. Об этом говорится в посте Благотворительного фонда “Восток SOS”, членами которого являются задержанные украинцы, передает УНН.

"Мы, украинские правозащитные и общественные организации, требуем от белорусских властей немедленно и безусловно освободить граждан Украины, украинских правозащитников Евгения Васильева, координатор Благотворительного фонда Восток SOS, и Константина Реуцкого, председателя правления Образовательного Дома прав человека в Чернигове, исполнительного директора Благотворительного фонда Восток SOS", - говорится в сообщении.

Правозащитники напомнили, что 12 августа 2020 года около 17:40 украинские правозащитники, которые на законных основаниях находились на территории Беларуси и не совершали никаких противоправных действий, были жестко и произвольно задержаны в Минске возле Площади Победы сотрудниками ГАИ, что зафиксировано на видео свидетелями. "Сейчас местонахождение Евгения и Константина неизвестно, связь с ними отсутствует", - отметили в фонде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ООН обеспокоены притеснениями СМИ и нападениями на журналистов во время протестов в Беларуси

"Учитывая зафиксированные факты масштабных нарушений прав человека, которые происходят в Беларуси в последние дни, очевидно непропорциональное и незаконное применение силы со стороны правоохранителей, мы глубоко обеспокоены судьбой наших коллег, сохранением их здоровья и жизни", - говорится в заявлении.

В связи с этим правозащитные и общественные организации обратились к властям Республика Беларусь с требованием "немедленного освободить безосновательно и незаконно задержанных граждан Украины Реуцкого Константина и Васильева Евгения и проинформировать Посольство Украины в РБ о месте их нахождения и основания задержания".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Верховный комиссар ООН по правам человека призвала Минск прекратить массовые аресты

В частности, в заявлении фонда содержится обращение к Министерству иностранных дел Украины, в котором они просят обратиться с запросом к властям РБ с требованием немедленного освобождения Реуцкого и Васильева, Посольство Украины просят принять все меры для установления места пребывания украинцев и предоставить им всю необходимую помощь.

В частности, организации обратились к правительствам стран Европейского Союза, Великобритании, Швейцарии, США, Канады, а также в международные организации.

Подписавшими заявления стали более 60 общественных и правозащитных организаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Беларусь: силовики избили мужчину, который стал перед ними на колени

О задержании украинцев центр "Вясна" сообщил посольству Украины в Минске. В посольстве Украины в Минске сообщили, что украинские консулы в курсе дела о задержании правозащитников и занимаются этим. Позже стало известно, что против украинских правозащитников возбудили уголовное дело.

Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента.

За последние несколько дней в Беларуси, где продолжаются массовые протесты против президента Александра Лукашенко, силовики задержали ли избили еще нескольких иностранных журналистов. Некоторых из них уже освободили.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществополитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы