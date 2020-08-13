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МЗС повідомило про ще одного затриманого українця у Білорусі

МЗС повідомило про ще одного затриманого українця у Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. На тлі протестів після президентських виборів у Білорусі 11 серпня у Бресті затримали громадянина України, наразі він перебуває у місцевому СІЗО. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.

"12 серпня до консульства України в Бресті звернулися родичі громадянина України, який 11 серпня не повернувся додому з роботи. Консульство відразу розпочало пошук та встановило, що 11 серпня його затримали в Бресті (як протестувальника), і він перебуває зараз у місцевому СІЗО", - повідомили у МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві додали, що "найближчим часом наші консули зустрінуться з керівництвом місцевих правоохоронних органів з метою з’ясування усіх обставин інциденту та надання необхідної консульсько-правової допомоги".

"Ситуація перебуває на контролі консульства України в Бресті та МЗС України. Детальніша інформація буде надана додатково. Наші дипломати в Білорусі продовжують перевіряти наявність українців серед затриманих чи постраждалих осіб", - додали у міністерстві.

Як повідомляв УНН, в Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту через результати виборів президента країни.

Вранці 12 серпня в Міністерстві закордонних справ України повідомляли, що вже в той час у Білорусі затримали дев’ять українців і побили українського фотокореспондента. Після вжитих дипломатами заходів згадані громадяни були звільнені з-під варти. Увечері 12 серпня стало відомо про ще двох затриманих українців. А 13 серпня - про ще одну.

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