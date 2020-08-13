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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 74808 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100337 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 105970 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 125939 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100894 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101776 просмотра

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МИД сообщил о еще одном задержанном украинце в Беларуси

МИД сообщил о еще одном задержанном украинце в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 20282 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. На фоне протестов после президентских выборов в Беларуси 11 августа в Бресте задержали гражданина Украины, на данный момент он находится в местном СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, передает УНН.

"12 августа в консульство Украины в Бресте обратились родственники гражданина Украины, который 11 августа не вернулся домой с работы. Консульство сразу начало поиск и установило, что 11 августа его задержали в Бресте (как протестующего), и он находится сейчас в местном СИЗО", - сообщили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что "в ближайшее время наши консулы встретятся с руководством местных правоохранительных органов с целью выяснения всех обстоятельств инцидента и предоставления необходимой консульско-правовой помощи".

"Ситуация находится на контроле консульства Украины в Бресте и МИД Украины. Более подробная информация будет предоставлена дополнительно. Наши дипломаты в Беларуси продолжают проверять наличие украинцев среди задержанных или пострадавших", - добавили в министерстве.

Как сообщал УНН, в Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста из-за результатов выборов президента страны.

Утром 12 августа в Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что уже в то время в Беларуси задержали девять украинцев и избили украинского фотокорреспондента. После принятых дипломатами мероприятий упомянутые граждане были освобождены из-под стражи. Вечером 12 августа стало известно о еще двух задержанных украинцах. А 13 августа - о еще одной.

Украинские Национальные Новости

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