Сегодня суд должен избрать подозреваемому в убийстве Дарьи Лукьяненко мера пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Киевский районный суд Одессы сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в пгт. Ивановка. Об этом журналисту сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Сегодня в 16:00 состоится заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в виде содержания под стражей без права на залог.
Как сообщал УНН, прокуратура объявила о подозрении в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области 22-летнему местному жителю.
Напомним, 19 июня в полиции заявили, что обнаружили тело пропавшей 11-летней Дарьи Лукьяненко, которая исчезла в Одесской области 13 июня, когда шла в танцевальный кружок. Владельца дома, у которого обнаружили тело, повезли на допрос.