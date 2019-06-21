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Сьогодні суд має обрати підозрюваному у вбивстві Дарини Лук'яненко запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Київський районного суду Одеси сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарини Лукяненко в смт. Іванівка. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Сьогодні суд має обрати підозрюваному у вбивстві Дарини Лук'яненко запобіжний захід

Сьогодні о 16:00 відбудеться засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Як повідомляв УНН, прокуратура оголосила про підозру у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині 22-річному місцевому жителю.

Нагадаємо, 19 червня у поліції заявили, що виявили тіло зниклої 11-річної Дар’ї Лук’яненко, яка зникла на Одещині 13 червня, коли йшла до танцювального гуртка. Власника будинку, біля якого виявили тіло, повезли на допит.

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