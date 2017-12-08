Сегодня Президент с рабочим визитом посетит Литву
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сегодня, 8 декабря 2017 состоится рабочий визит Президента Украины Петра Порошенко в Литовскую Республику для участия в Десятом заседании Совета Президентов Украины и Литвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.
"Во время заседания Совета будут обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, безопасности, торгово-экономической и энергетической сферах. По результатам заседания запланировано к подписанию ряд двусторонних документов", - говорится в сообщении.
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также отмечается, что состоятся отдельные переговоры Президента Украины с Президентом Литвы Дале Грибаускайте, спикером Сеймасу Литвы Викторасом Пранцкетисом и Премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.
Также в рамках визита Президенты Украины и Литвы примут участие в работе украинского-литовского экономического форума.