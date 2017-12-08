Сегодня Президент с рабочим визитом посетит Литву

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 383 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 13845 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 93662 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109282 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129653 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106239 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107948 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113193 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117411 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123196 просмотра

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Сегодня Президент с рабочим визитом посетит Литву

Сегодня Президент с рабочим визитом посетит Литву

Киев  •  УНН

 • 11757 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Сегодня, 8 декабря 2017 состоится рабочий визит Президента Украины Петра Порошенко в Литовскую Республику для участия в Десятом заседании Совета Президентов Украины и Литвы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Главы государства.

"Во время заседания Совета будут обсуждены важные вопросы двустороннего сотрудничества в политической, безопасности, торгово-экономической и энергетической сферах. По результатам заседания запланировано к подписанию ряд двусторонних документов", - говорится в сообщении.

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также отмечается, что состоятся отдельные переговоры Президента Украины с Президентом Литвы Дале Грибаускайте, спикером Сеймасу Литвы Викторасом Пранцкетисом и Премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом.

Также в рамках визита Президенты Украины и Литвы примут участие в работе украинского-литовского экономического форума.

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