"Віва-Мехіко!": Посол розповів про стратегічне партнерство України та Мексики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Мексика підтримує Україну на всіх рівнях і є стратегічним бізнес-партнером, який дозволяє представити досягнення держави в Латинській Америці. Про це сказав посол України Руслан Спірін в інтерв'ю виданню Notimex, передає УНН.
Посол підкреслив, що в цьому році Україна відзначить 26 років незалежності, і Мексика була однією з перших країн, які визнали її як вільну і суверенну націю.
Спірін нагадав, що обидві країни встановили дипломатичні відносини у 1992 році і "з часом Мексика стала другим за важливістю торговельним партнером України в Латинській Америці та Карибському басейні".
Дипломат зазначив, що основним видом продуктів, які експортує наша держава, є метал і сталь, а також азотні добрива, в той час як Мексика в основному поставляє електричні прибори, автомобілі, фармацевтичні продукти та напої.
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Він підкреслив, що Мексика є регіональним лідером та стратегічним партнером для України, співпраця з якою протягом багатьох років була підкріплена підтримкою, яку країна надає в різних галузях виробництва.
"Між обома країнами є прекрасні відносини, сьогодні Мексика диверсифікує свої економічні відносини та шукає партнерів по всьому світу, оскільки глобалізація не має кордонів", - сказав він.
Він підкреслив, що Україна в Мексиці знайшла благодатне підґрунтя для розвитку стратегічного альянсу, який росте з кожним днем, оскільки обидві країни прагнуть знайти політичні, економічні, соціальні і культурні союзи.
Нарешті, він сказав, що радий працювати в Мексиці, тому що це країна, яка бореться за мир у всьому світі, і це визнано на міжнародному рівні, "тому необхідно сказати "Віва-Мехіко! (хай живе Мексика )".
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