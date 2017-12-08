"Вива-Мехико!": Посол рассказал о стратегическом партнерстве Украины и Мексики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Мексика поддерживает Украину на всех уровнях и является стратегическим бизнес-партнером, который позволяет представить достижения государства в Латинской Америке. Об этом сказал посол Украины Руслан Спирин в интервью изданию Notimex, передает УНН.
Посол подчеркнул, что в этом году Украина отметит 26 лет независимости, и Мексика была одной из первых стран, признавших ее как свободную и суверенную нацию.
Спирин напомнил, что обе страны установили дипломатические отношения в 1992 году и "со временем Мексика стала вторым по важности торговым партнером Украины в Латинской Америке и Карибском бассейне".
Дипломат отметил, что основным видом продуктов, которые экспортирует наше государство, является металл и сталь, а также азотные удобрения, в то время как Мексика в основном поставляет электрические приборы, автомобили, фармацевтические продукты и напитки.
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Он подчеркнул, что Мексика является региональным лидером и стратегическим партнером для Украины, сотрудничество с которой на протяжении многих лет была подкреплена поддержкой, которую страна оказывает в различных отраслях производства.
"Между двумя странами есть прекрасные отношения, сегодня Мексика диверсифицирует свои экономические отношения и ищет партнеров по всему миру, поскольку глобализация не имеет границ", - сказал он.
Он подчеркнул, что Украина в Мексике нашла благодатную почву для развития стратегического альянса, который растет с каждым днем, поскольку обе страны стремятся найти политические, экономические, социальные и культурные союзы.
Наконец, он сказал, что рад работать в Мексике, потому что это страна, которая борется за мир во всем мире, и это признано на международном уровне ", поэтому необходимо сказать" Вива-Мехико! (Да здравствует Мексика) ".
Напомним, украинское ПАО "Аграрный фонд" начинает экспорт муки в страны Южной Америки.