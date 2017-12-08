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Сьогодні Президент з робочим візитом відвідає Литву

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Сьогодні, 8 грудня 2017 року відбудеться робочий візит Президента України Петра Порошенка до Литовської Республіки з метою участі у Десятому засіданні Ради Президентів України і Литви. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Глави держави.

"Під час засідання Ради будуть обговорені важливі питання двостороннього співробітництва у політичній, безпековій, торговельно-економічній та енергетичній сферах. За результатами засідання заплановано до підписання низку двосторонніх документів" - йдеться в повідомленні.

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також зазначається, що відбудуться окремі переговори Президента України з Президентом Литви Далєю Грібаускайтє, Спікером Сеймасу Литви Вікторасом Пранцкєтісом та Прем'єр-міністром Литви Саулюсом Сквернялісом.

Також у рамках візиту Президенти України та Литви візьмуть участь у роботі українсько-литовського Економічного форуму.

Українські Національні Новини

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