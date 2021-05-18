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Сегодня на внеочередном заседании ВР рассмотрят вопрос отставки трех министров

Киев • УНН

 • 18680 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Сегодня, 18 мая, парламент рассмотрит вопрос отставки трех министров - министра инфраструктуры Владислава Криклия, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом в эфире программы "Свобода слова" сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков, сообщает УНН.

Сегодня на внеочередном заседании ВР рассмотрят вопрос отставки трех министров

Цитата

“Утром я выдам распоряжение о созыве внеочередного заседания, соответствующие документы поступили. Оно будет запланировано на 16.00. Будет рассматриваться три кандидатуры. Криклия, затем Петрашко и Степанова, так как было предложено инициаторами этого внеочередного заседания. По тем министрам, по которым будет принято решение парламента об отставке, после их отчета фракция должна будет собраться, направить соответствующее представление премьер-министру Украины, он вносит кандидатуру на рассмотрение парламента. Я надеюсь, все это произойдет в среду и в четверг на пленарном заседании, на вакантные должности парламент назначить новые кандидатуры. Затягивать с этим процессом точно не стоит и относительно блока экономики и, особенно, относительно блока медицины. Однако, давайте еще дождемся завтрашнего голосования”, — подчеркнул он.

Контекст

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.

Председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что председатель ГПС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.

14 мая пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

Как стало известно УНН, министр здравоохранения Максим Степанов слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду.

В защиту Степанова в должности выступили ведущие врачи.

Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что врачи массово поддерживают главу Минздрава Максима Степанова и выступают против его возможной отставки.

Напомним, Центр микрохирургии глаза от имени врачей-офтальмологов Украины на своей странице в Facebook заявил о поддержке министра здравоохранения Максима Степанова.

Отметим, что в поддержку главы Минздрава уже выступили врачи Львова, а неонатологи Украины уже предостерегли от негативных последствий изменения руководства Минздрава и публично поддержали Степанова.

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