Сегодня на внеочередном заседании ВР рассмотрят вопрос отставки трех министров

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“Утром я выдам распоряжение о созыве внеочередного заседания, соответствующие документы поступили. Оно будет запланировано на 16.00. Будет рассматриваться три кандидатуры. Криклия, затем Петрашко и Степанова, так как было предложено инициаторами этого внеочередного заседания. По тем министрам, по которым будет принято решение парламента об отставке, после их отчета фракция должна будет собраться, направить соответствующее представление премьер-министру Украины, он вносит кандидатуру на рассмотрение парламента. Я надеюсь, все это произойдет в среду и в четверг на пленарном заседании, на вакантные должности парламент назначить новые кандидатуры. Затягивать с этим процессом точно не стоит и относительно блока экономики и, особенно, относительно блока медицины. Однако, давайте еще дождемся завтрашнего голосования”, — подчеркнул он.

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