Сегодня на внеочередном заседании ВР рассмотрят вопрос отставки трех министров

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Председатель парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что председатель ГПС Украины Алексей Любченко и глава Укравтодора Александр Кубраков согласились возглавить министерства вместо Игоря Петрашко и Владислава Криклия.
Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление премьер-министра об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения.
14 мая пресс-секретарь председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в парламент поступило представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
Как стало известно УНН, министр здравоохранения Максим Степанов слишком упорно “выбивал” средства на повышение зарплат медиков и закупку вакцин от COVID-19 — это стало основной причиной недовольства Премьер-министра Дениса Шмыгаля кандидатурой главы Минздрава, из-за чего он и направил представление об отставке Степанова в Верховную Раду.
В защиту Степанова в должности выступили ведущие врачи.
Заслуженный врач Украины, инфекционист Ольга Голубовская рассказала, что врачи массово поддерживают главу Минздрава Максима Степанова и выступают против его возможной отставки.
Напомним, Центр микрохирургии глаза от имени врачей-офтальмологов Украины на своей странице в Facebook заявил о поддержке министра здравоохранения Максима Степанова.
Отметим, что в поддержку главы Минздрава уже выступили врачи Львова, а неонатологи Украины уже предостерегли от негативных последствий изменения руководства Минздрава и публично поддержали Степанова.