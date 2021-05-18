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Сьогодні на позачерговому засіданні ВР розглянуть питання відставки трьох міністрів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. Сьогодні, 18 травня, парламент розгляне питання відставки трьох міністрів — міністра інфраструктури Владислава Криклія, міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Про це в ефірі програми “Свобода слова” повідомив голова ВР Дмитро Разумков, повідомляє УНН.

Сьогодні на позачерговому засіданні ВР розглянуть питання відставки трьох міністрів

Цитата

“Зранку я видам розпорядження про скликання позачергового засідання, відповідні документи надійшли. Воно буде заплановане на 16.00. Буде розглядатися три кандидатури. Криклія, потім Петрашка і Степанова, так як було запропоновано ініціаторами цього позачергового засідання. По тим міністрам по яким буде прийнято рішення парламенту про відставку, після їх звіту фракція повинна буде зібратися, направити відповідне подання до прем’єр-міністра України, він вносить кандидатуру на розгляд парламенту. Я сподіваюся, все це відбудеться в середу і в четвер на пленарному засіданні на вакантні посади парламент має призначити нові кандидатури. Затягувати з цим процесом точно не варто і щодо блоку економіки і, особливо, щодо блоку медицини. Однак, давайте ще дочекаємося завтрашнього голосування”, — наголосив він.

Контекст

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням.

Голова парламентської фракції “Слуга Народу” Давид Арахамія заявив, що голова ДПС України Олексій Любченко та глава Укравтодору Олександр Кубраков погодилися очолити міністерства замість Ігоря Петрашка та Владислава Криклія.

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав подання Прем’єр-міністра про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я.

14 травня прессекретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Ольга Туній повідомила, що до парламенту надійшло подання Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Як стало відомо УНН, міністр охорони здоров’я Максим Степанов занадто затято “вибивав” кошти на підвищення зарплат медиків і закупівлю вакцин від COVID-19 — це стало основною причиною невдоволення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля кандидатурою голови МОЗ, через що він і направив подання про відставку Степанова до Верховної Ради.

На захист Степанова на посаді виступили провідні лікарі.

Заслужений лікар України, інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, що лікарі масово підтримують главу МОЗ Максима Степанова і виступають проти його можливої відставки.

Нагадаємо, Центр мікрохірургії ока від імені лікарів-офтальмологів України на своїй сторінці у Facebook заявив про підтримку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Відзначимо, що на підтримку глави МОЗ вже виступили лікарі Львова, а неонатологи України вже застерегли від негативних наслідків зміни керівництва МОЗ та публічно підтримали Степанова.

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