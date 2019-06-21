Сегодня в Одесской области пройдет прощание с Дарьей Лукьяненко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Сегодня в Ивановке Одесской области будут прощаться с убитой 11-летней Дарьей Лукьяненко. Об этом журналисту сообщили УНН в приемной Ивановской районной государственной администрации.
"Траурная церемония пройдет на центральной площади в 12:00 возле админздания администрации", - сказали в приемной.
Как сообщал УНН, 11-летняя Дарья Лукьяненко из Одесской области пропала 13 июня. При отработке территории в селе Ивановке полицейские провели обыск в одном из домовладений поселка. В результате обыска полицейские обнаружили тело пропавшей Дарьи Лукьяненко.
Прокуратура объявила о подозрении в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области 22-летнему местному жителю.