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Сьогодні на Одещині прощатимуться з Дар'єю Лук'яненко

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Сьогодні в Іванівці на Одещині будуть прощатися з убитою 11-річною Дариною Лук'яненко. Про це журналісту УНН повідомили в приймальні Іванівської районної державної адміністрації.

Сьогодні на Одещині прощатимуться з Дар'єю Лук'яненко

"Траурна церемонія пройде на центральній площі о 12:00 біля адмінбудівлі адміністрації", - сказали в приймальні.

Як повідомляв УНН, 11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. При відпрацюванні території в селі Іванівці поліцейські провели обшук в одному із домоволодінь селища. У результаті обшуку поліцейські виявили тіло зниклої Дар‘ї Лук‘яненко. 

Прокуратура оголосила про підозру у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині 22-річному місцевому жителю.

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