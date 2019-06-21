Сьогодні на Одещині прощатимуться з Дар'єю Лук'яненко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Сьогодні в Іванівці на Одещині будуть прощатися з убитою 11-річною Дариною Лук'яненко. Про це журналісту УНН повідомили в приймальні Іванівської районної державної адміністрації.
"Траурна церемонія пройде на центральній площі о 12:00 біля адмінбудівлі адміністрації", - сказали в приймальні.
Як повідомляв УНН, 11-річна Дар’я Лук’яненко з Одеської області зникла 13 червня. При відпрацюванні території в селі Іванівці поліцейські провели обшук в одному із домоволодінь селища. У результаті обшуку поліцейські виявили тіло зниклої Дар‘ї Лук‘яненко.
Прокуратура оголосила про підозру у вбивстві 11-річної Дар’ї Лук’яненко на Одещині 22-річному місцевому жителю.