Сегодня на Донбассе ранены двое украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. С начала текущих суток российско-террористические войска в Донбассе шесть раз обстреляли украинские позиции, вследствие чего получили ранения двое военных. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил, передает УНН.
"В течение текущих суток российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня... В ходе боевых действий легкие ранения получили два военнослужащих Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе ООС, в районах Южного, Малинового и Красногоровки захватчики обстреливали наши оборонительные укрепления из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, вблизи населенных пунктов Вольный, Опытное и Гнутово противник применил минометы калибра 82 мм, а в районе Малинового, недалеко Станицы Луганской, российские оккупанты вели огонь из 120 мм минометов.
"Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных", - отметили в штабе ООС.
Напомним, сегодня оккупанты увеличили огневое воздействие по опорным пунктам, что на подступах к Станице Луганской.