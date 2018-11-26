Сьогодні на Донбасі поранені двоє українських військових

КИЇВ. 26 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні війська на Донбасі шість разів обстріляли українські позиції, внаслідок чого отримали поранення двоє військових. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.