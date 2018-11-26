Сьогодні на Донбасі поранені двоє українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні війська на Донбасі шість разів обстріляли українські позиції, внаслідок чого отримали поранення двоє військових. Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил, передає УНН.
“Упродовж поточної доби російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню... У ході бойових дій легкі поранення отримали два військовослужбовці Об’єднаних сил”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у штабі ООС, у районах Південного, Малинового і Красногорівки загарбники обстрілювали наші оборонні укріплення з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Крім того, поблизу населених пунктів Вільний, Опитне і Гнутове противник застосував міномети калібру 82 мм, а у районі Малинового, що неподалік Станиці Луганської, російські окупанти вели вогонь зі 120 мм мінометів.
“Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових”, — наголосили у штабі ООС.
Нагадаємо, сьогодні окупанти збільшили вогневий вплив по опорних пунктах, що на підступах до Станиці Луганської.