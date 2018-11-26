Окупанти збільшили щільність вогню під Станицею Луганською
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання застосували проти українських військових на Донбасі великокаліберні міномети. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив представник прес-центру штабу Операція об'єднаних сил Олексій Жуганов, передає кореспондент УНН.
"Від початку цієї доби противник застосував автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети та міномети у районах населених пунктів Південне і Малинове. Слід відмітити, що окупанти збільшили вогневий вплив по опорних пунктах, що на підступах до Станиці Луганської. Так, сьогодні зранку, російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів 120-го калібру", - сказав Жуганов.
За його словами, Об'єднані сили вживають заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців та цивільного населення. Втрат не зафіксовано.
Нагадаємо, 25 листопада ситуація в районі проведення ООС залишалася цілком контрольованою. Бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час бойових дій, поранення отримали два військовослужбовці Об’єднаних сил.