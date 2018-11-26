Окупанти збільшили щільність вогню під Станицею Луганською

КИЇВ. 26 листопада. УНН. З початку поточної доби російсько-терористичні угруповання застосували проти українських військових на Донбасі великокаліберні міномети. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив представник прес-центру штабу Операція об'єднаних сил Олексій Жуганов, передає кореспондент УНН.