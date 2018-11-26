Оккупанты увеличили плотность огня под Станицей Луганской
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. С начала текущих суток российско-террористические группировки применили против украинских военных на Донбассе крупнокалиберные минометы. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель пресс-центра штаба Операция объединенных сил Алексей Жуганов, передает корреспондент УНН.
"С начала этого периода противник применил автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и минометы в районах населенных пунктов Пивденное и Малиновое. Следует отметить, что оккупанты увеличили огневое воздействие по опорным пунктам, что на подступах к Станице Луганской. Так, сегодня утром, российско-оккупационные войска вели огонь из минометов 120-го калибра", - сказал Жуганов.
По его словам, Объединенные силы принимают меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих и гражданского населения. Потерь не зафиксировано.
Напомним, 25 ноября ситуация в районе проведения ООС оставалась полностью контролируемой. Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.