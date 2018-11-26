ООС: бойовики здійснили 16 обстрілів позицій українських військових

Військові повідомили, що незаконні збройні формування вели: “обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Троїцьке, Луганське, Травневе, Піски, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, та Лебединське. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу Малинового, Водяного, Луганського, Новолуганського та Чермалика. Міномети ж 120-го калібру загарбники тричі застосували біля Троїцького та один раз — у районі Луганського”.

У ході бойових дій, поранення отримали два військовослужбовці Об’єднаних сил.

“26 листопада ворог вогневої активності у районі проведення операції не проявляв. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати бойові завдання у посиленому режимі, у всіх випадках відкриття вогню противником вживають адекватних заходів з метою збереження життя і здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України та цивільного населення. За даними розвідки, протягом минулої доби, чотирьох російських окупантів було знищено, ще шість загарбників — отримали поранення”, — додали у прес-центрі ООС.