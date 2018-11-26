ООС: боевики совершили 16 обстрелов позиций украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. 25 ноября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 16 раз открывали огонь по позициям наших войск. В девяти случаях противник применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
Военные сообщили, что незаконные вооруженные формирования вели: “обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское, Майское, Пески, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, и Лебединское. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Малинового, Водяного, Луганского, Новолуганского и Чермалыка. Минометы же 120-го калибра захватчики трижды применили у Троицкого и один раз — в районе Луганского”.
В ходе боевых действий, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.
“26 ноября враг огневой активности в районе проведения операции не проявлял. Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, во всех случаях открытия огня противником принимают адекватные меры с целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных Сил Украины и гражданского населения. По данным разведки, за прошедшие сутки, четыре российских оккупанта были уничтожены, еще шесть захватчиков — получили ранения”, - добавили в пресс-центре ООС.