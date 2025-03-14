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Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

Киев • УНН

 • 23907 просмотра

Президент Украины заявил о подготовке рамочного соглашения о полезных ископаемых и более глубокого соглашения с конкретными цифрами, которое должна ратифицировать Верховная Рада.

Соглашение о полезных ископаемых с США: Зеленский рассказал о последовательности действий

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о работе над соглашением о полезных ископаемых, а также уточнил, что документов будет два - один рамочный, а другой - "более глубокий" с процентами и цифрами, передает УНН.

По словам Президента, есть рамочное соглашение, но будет и более глубокое соглашение с цифрами и процентами, которое будет ратифицировать Верховная Рада.

... план не изменился и последовательность действий не изменилась. Первое - рамочное соглашение, подписание, далее определяем команды, которые работают над предметным вторым соглашением 

- сообщил Зеленский во время встречи с журналистами.

Соглашение о полезных ископаемых не предусматривает передачу прав на пользование недрами или каких-либо прав собственности - Стефанишина13.03.25, 14:50 • 20351 просмотр

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения по редкоземельным металлам.

Президенты США и Украины договорились о быстром заключении соглашения по разработке критических минеральных ресурсов. Соглашение должно усилить экономику и обеспечить долгосрочную безопасность Украины.

УНН передавал, что правительства США и Украины должны обсудить окончательное подписание соглашения о недрах, которое предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. США ожидают получить около 20 млрд долларов от соглашения о редкоземельных ископаемых.

Антонина Туманова

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