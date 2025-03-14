Угода про корисні копалини із США: Зеленський розповів про послідовність дій

Президент України Володимир Зеленський розповів про роботу над угодою про корисні копалини, а також уточнив, що документів буде два - один рамковий, а інший - "глибший" з відсотками і цифрами, передає УНН.

За словами Президента, є рамкова угода, але буде й глибша угода з цифрами та відсотками, яку ратифікуватиме Верховна Рада.

... план не змінився і послідовність дій не змінилась. Перше - рамкова угода, підписання, далі визначаємо команди, які працюють над предметною другою угодою - повідомив Зеленський під час зустрічі із журналістами.

Угода про корисні копалини не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності - Стефанішина

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до підписання рамкової угоди щодо рідкоземельних металів.

Президенти США та України домовились про швидке укладання угоди щодо розробки критичних мінеральних ресурсів. Угода має посилити економіку та забезпечити довгострокову безпеку України.

УНН передавав, що уряди США та України мають обговорити остаточне підписання угоди про надра, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України. США очікують отримати близько 20 млрд доларів від угоди про рідкоземельні копалини.