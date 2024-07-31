В результате удара по базе к югу от Багдада, которую использовали Народные мобилизационные силы Ирака (PMF), - убиты 4 члена группировки, еще 4 ранены. Пишет УНН со ссылкой на France24.

Детали

Соединенные Штаты во вторник нанесли удар по Ираку в порядке самообороны.

Представители США на условиях анонимности заявили, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по Мусаибу, расположенному в провинции Бабиль, но не предоставили больше подробностей о месте.

Авиаудар США по иракскому городу Мусайиб в мухафазе Бабиль к югу от Багдада, был осуществлен с базы Али Аль-Салем в Кувейте, - об этом сообщается в заявлении Катаиб Хезболла (Бригады Партии Бога), иракского ополчения под эгидой Ирана, которое является частью Исламского Сопротивления.

Військова база на південь від Багдада в Іраку зазнала авіаудару

Как замечает France24, это первый известный удар США в Ираке с февраля, когда американские военные нанесли авиаудары в Ираке и Сирии по более чем 85 целям, связанным с иранской Революционной гвардией и связанными с Ираном вооруженными формированиями.

Дополнение

Катаиб Хезболлы призвал иракское правительство «взять на себя обязательство прекратить присутствие» американских войск в Ираке, которые находятся в составе международной коалиции против Исламского государства.

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