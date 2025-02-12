Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые

За последние два века со дна реки Темзы в Англии были извлечены сотни человеческих костей, и новое исследование этих скелетов предполагает, что большинство из них датируется бронзовым и железным веками. Об этом пишет Live Science, передает УНН.

Детали

В исследовании, опубликованном в журнале Antiquity, исследователи подробно изложили свой анализ радиоуглеродных датировок 30 скелетов, обнаруженных в Темзе, с целью выяснить, когда и почему трупы оказались в реке.

Большинство людей - включая лондонцев - были весьма ошеломлены, когда услышали, что сотни человеческих костей были найдены в реке Темзе, - заявила ведущий автор исследования Никола Артур, куратор Музея естественной истории в Лондоне.

По ее словам, скелеты «довольно регулярно находили в водоемах северо-западной Европы, но человеческие кости Темзы представляют собой уникальное большое скопление».

Исследователи изучают скелеты из Темзы с 19 века. Одна из ранних теорий заключалась в том, что трупы попали туда после битвы между кельтами и римлянами. А в конце 20 века эксперты предположили, что большинство тел было найдено в результате эрозии захоронений на берегу реки и утопления жертв. Артур отметила:

«Главный вопрос для этих человеческих костей - как они оказались в реке».

Отмечается, что ее первым шагом было получение десятков радиоуглеродных дат, чтобы лучше понять, когда тела оказались там. Когда исследователи объединили свои 30 новых радиоуглеродных дат с 31 предыдущей датой, они обнаружили, что тела из Темзы были найдены в период с 4000 г. до н. э. по 1800 г. н. э. - промежуток почти в 6000 лет. Но большинство из них относятся к бронзовому веку (2300 - 800 гг. до н. э.) и железному веку (800 г. до н. э. - 43 г. н. э.), и они были найдены в верхних течениях реки.

Теперь мы можем с уверенностью сказать, что это не просто кости, которые постепенно накапливались в реке с течением времени. В бронзовом и железном веках действительно происходило что-то важное, - сказала Артур.

Отмечается, что точная причина размещения тел в Темзе непонятна, но ученые подозревают, что это было частью более широкой тенденции на северо-западе Европы, когда доисторические люди намеренно помещали ритуально важные останки в водные места. Биоархеолог из Университета Бордо во Франции Крис Кнюсель объяснил:

«Это исследование продвинуло аргументы, но погребальное происхождение этих останков еще предстоит полностью изучить и продемонстрировать».

Ученый сказал, что доказательства могут указывать на другую причину, по которой останки человека оказались в Темзе: ожесточенные схватки, вызванные драками за эту важную реку.

Насилие - особенно распространенная тема для более поздних доисторических останков человека из водных мест. Мы обнаружили образцы скелетных травм на костях останков человека из Темзы, - отметила Артур.

Важно, что анализ травм на костях является целью будущего исследования.

«Изучение того, как именно останки человека из Темзы могут вписаться в эти практики, является одним из следующих увлекательных шагов проекта», - добавила Артур.

Справочно

Клад из 1368 монет, большинство из которых серебряные, был обнаружен в горшке в Вустершире, графстве в Англии. Он был зарыт около 55 г. н. э., когда Римская империя под предводительством императора Нерона боролась за контроль над Англией.