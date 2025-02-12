Со времен Бронзового века сбрасывали трупы в реку Темзу: что выяснили ученые
Киев • УНН
Ученые исследовали сотни человеческих костей, найденных в реке Темзе, которые датируются периодом от 4000 г. до н.э. до 1800 г. н.э. Большинство останков относится к бронзовому и железному векам, что может свидетельствовать о ритуальных практиках или насильственных конфликтах.
За последние два века со дна реки Темзы в Англии были извлечены сотни человеческих костей, и новое исследование этих скелетов предполагает, что большинство из них датируется бронзовым и железным веками. Об этом пишет Live Science, передает УНН.
Детали
В исследовании, опубликованном в журнале Antiquity, исследователи подробно изложили свой анализ радиоуглеродных датировок 30 скелетов, обнаруженных в Темзе, с целью выяснить, когда и почему трупы оказались в реке.
Большинство людей - включая лондонцев - были весьма ошеломлены, когда услышали, что сотни человеческих костей были найдены в реке Темзе,
По ее словам, скелеты «довольно регулярно находили в водоемах северо-западной Европы, но человеческие кости Темзы представляют собой уникальное большое скопление».
Исследователи изучают скелеты из Темзы с 19 века. Одна из ранних теорий заключалась в том, что трупы попали туда после битвы между кельтами и римлянами. А в конце 20 века эксперты предположили, что большинство тел было найдено в результате эрозии захоронений на берегу реки и утопления жертв. Артур отметила:
«Главный вопрос для этих человеческих костей - как они оказались в реке».
Отмечается, что ее первым шагом было получение десятков радиоуглеродных дат, чтобы лучше понять, когда тела оказались там. Когда исследователи объединили свои 30 новых радиоуглеродных дат с 31 предыдущей датой, они обнаружили, что тела из Темзы были найдены в период с 4000 г. до н. э. по 1800 г. н. э. - промежуток почти в 6000 лет. Но большинство из них относятся к бронзовому веку (2300 - 800 гг. до н. э.) и железному веку (800 г. до н. э. - 43 г. н. э.), и они были найдены в верхних течениях реки.
Теперь мы можем с уверенностью сказать, что это не просто кости, которые постепенно накапливались в реке с течением времени. В бронзовом и железном веках действительно происходило что-то важное,
Отмечается, что точная причина размещения тел в Темзе непонятна, но ученые подозревают, что это было частью более широкой тенденции на северо-западе Европы, когда доисторические люди намеренно помещали ритуально важные останки в водные места. Биоархеолог из Университета Бордо во Франции Крис Кнюсель объяснил:
«Это исследование продвинуло аргументы, но погребальное происхождение этих останков еще предстоит полностью изучить и продемонстрировать».
Ученый сказал, что доказательства могут указывать на другую причину, по которой останки человека оказались в Темзе: ожесточенные схватки, вызванные драками за эту важную реку.
Насилие - особенно распространенная тема для более поздних доисторических останков человека из водных мест. Мы обнаружили образцы скелетных травм на костях останков человека из Темзы,
Важно, что анализ травм на костях является целью будущего исследования.
«Изучение того, как именно останки человека из Темзы могут вписаться в эти практики, является одним из следующих увлекательных шагов проекта», - добавила Артур.
Справочно
Клад из 1368 монет, большинство из которых серебряные, был обнаружен в горшке в Вустершире, графстве в Англии. Он был зарыт около 55 г. н. э., когда Римская империя под предводительством императора Нерона боролась за контроль над Англией.