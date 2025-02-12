З часів Бронзового віку скидали трупи у річку Темзу: що з’ясували вчені

За останні два століття з дна річки Темзи в Англії було витягнуто сотні людських кісток, і нове дослідження цих скелетів припускає, що більшість із них датується бронзовим і залізним століттями. Про це пише Live Science, передає УНН.

Деталі

У дослідженні, опублікованому в журналі Antiquity, дослідники детально виклали свій аналіз радіовуглецевих датувань 30 скелетів, виявлених у Темзі, з метою з'ясувати, коли і чому трупи опинилися в річці.

Більшість людей - включно з лондонцями - були вельми приголомшені, коли почули, що сотні людських кісток було знайдено в річці Темзі, - заявила провідна авторка дослідження Нікола Артур, кураторка Музею природної історії в Лондоні.

За її словами, скелети "досить регулярно знаходили у водоймах північно-західної Європи, але людські кістки Темзи являють собою унікальне велике скупчення".

Дослідники вивчають скелети з Темзи з 19 століття. Одна з ранніх теорій полягала в тому, що трупи потрапили туди після битви між кельтами і римлянами. А наприкінці 20 століття експерти припустили, що більшість тіл було знайдено внаслідок ерозії поховань на березі річки та утоплення жертв. Артур зазначила:

"Головне питання для цих людських кісток - як вони опинилися в річці".

Зазначається, що її першим кроком було отримання десятків радіовуглецевих дат, щоб краще зрозуміти, коли тіла опинилися там. Коли дослідники об'єднали свої 30 нових радіовуглецевих дат із 31 попередньою датою, вони виявили, що тіла з Темзи були знайдені в період з 4000 р. до н. е. по 1800 р. н. е. - проміжок майже в 6000 років. Але більшість із них відносяться до бронзового століття (2300 - 800 рр. до н. е.) і залізного віку (800 р. до н. е. - 43 р. н. е.), і їх було знайдено у верхніх течіях річки.

Тепер ми можемо з упевненістю сказати, що це не просто кістки, які поступово накопичувалися в річці з плином часу. У бронзовому та залізному століттях дійсно відбувалося щось важливе, - сказала Артур.

Зазначається, що точна причина розміщення тіл у Темзі незрозуміла, але вчені підозрюють, що це було частиною ширшої тенденції на північному заході Європи, коли доісторичні люди навмисно поміщали ритуально важливі останки у водні місця. Біоархеолог з Університету Бордо у Франції Кріс Кнюсель пояснив:

"Це дослідження просунуло аргументи, але похоронне походження цих останків ще належить повністю вивчити й продемонструвати".

Вчений сказав, що докази можуть вказувати на іншу причину, через яку останки людини опинилися в Темзі: запеклі сутички, викликані бійками за цю важливу річку.

Насильство - особливо поширена тема для пізніших доісторичних решток людини з водних місць. Ми виявили зразки скелетних травм на кістках решток людини з Темзи, - зазначила Артур.

Важливо, що аналіз травм на кістках є метою майбутнього дослідження.

"Вивчення того, як саме рештки людини з Темзи можуть вписатися в ці практики, є одним із наступних захопливих кроків проєкту", - додала Артур.

Довідково

Скарб із 1368 монет, більшість із яких срібні, було виявлено в горщику у Вустерширі, графстві в Англії. Він був заритий близько 55 р. н. е., коли Римська імперія під проводом імператора Нерона боролася за контроль над Англією.