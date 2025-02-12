З часів Бронзового віку скидали трупи у річку Темзу: що з’ясували вчені

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 29050 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 80528 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 131707 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 190363 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 153273 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 142401 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 119725 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108695 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103148 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 150092 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

В Угорщині проведуть опитування щодо вступу України до ЄС: опубліковано бюлетень

17 березня, 00:38 • 55762 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 88467 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 100884 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 52645 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 99045 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 150085 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 149015 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 282456 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 311150 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 246883 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 1722 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 12408 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 52645 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 75269 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 114508 перегляди
Актуальне
З часів Бронзового віку скидали трупи у річку Темзу: що з’ясували вчені

З часів Бронзового віку скидали трупи у річку Темзу: що з’ясували вчені

Київ • УНН

 • 121215 перегляди

Вчені дослідили сотні людських кісток, знайдених у річці Темзі, які датуються періодом від 4000 р. до н.е. до 1800 р. н.е. Більшість останків відноситься до бронзового та залізного віків, що може свідчити про ритуальні практики чи насильницькі конфлікти.

За останні два століття з дна річки Темзи в Англії було витягнуто сотні людських кісток, і нове дослідження цих скелетів припускає, що більшість із них датується бронзовим і залізним століттями. Про це пише Live Science, передає УНН.

Деталі

У дослідженні, опублікованому в журналі Antiquity, дослідники детально виклали свій аналіз радіовуглецевих датувань 30 скелетів, виявлених у Темзі, з метою з'ясувати, коли і чому трупи опинилися в річці.

Більшість людей - включно з лондонцями - були вельми приголомшені, коли почули, що сотні людських кісток було знайдено в річці Темзі,

- заявила провідна авторка дослідження Нікола Артур, кураторка Музею природної історії в Лондоні.

За її словами, скелети "досить регулярно знаходили у водоймах північно-західної Європи, але людські кістки Темзи являють собою унікальне велике скупчення".

Дослідники вивчають скелети з Темзи з 19 століття. Одна з ранніх теорій полягала в тому, що трупи потрапили туди після битви між кельтами і римлянами. А наприкінці 20 століття експерти припустили, що більшість тіл було знайдено внаслідок ерозії поховань на березі річки та утоплення жертв. Артур зазначила:

"Головне питання для цих людських кісток - як вони опинилися в річці".

Зазначається, що її першим кроком було отримання десятків радіовуглецевих дат, щоб краще зрозуміти, коли тіла опинилися там. Коли дослідники об'єднали свої 30 нових радіовуглецевих дат із 31 попередньою датою, вони виявили, що тіла з Темзи були знайдені в період з 4000 р. до н. е. по 1800 р. н. е. - проміжок майже в 6000 років. Але більшість із них відносяться до бронзового століття (2300 - 800 рр. до н. е.) і залізного віку (800 р. до н. е. - 43 р. н. е.), і їх було знайдено у верхніх течіях річки.

Тепер ми можемо з упевненістю сказати, що це не просто кістки, які поступово накопичувалися в річці з плином часу. У бронзовому та залізному століттях дійсно відбувалося щось важливе,

- сказала Артур.

Зазначається, що точна причина розміщення тіл у Темзі незрозуміла, але вчені підозрюють, що це було частиною ширшої тенденції на північному заході Європи, коли доісторичні люди навмисно поміщали ритуально важливі останки у водні місця. Біоархеолог з Університету Бордо у Франції Кріс Кнюсель пояснив:

"Це дослідження просунуло аргументи, але похоронне походження цих останків ще належить повністю вивчити й продемонструвати".

Вчений сказав, що докази можуть вказувати на іншу причину, через яку останки людини опинилися в Темзі: запеклі сутички, викликані бійками за цю важливу річку.

Насильство - особливо поширена тема для пізніших доісторичних решток людини з водних місць. Ми виявили зразки скелетних травм на кістках решток людини з Темзи,

- зазначила Артур.

Важливо, що аналіз травм на кістках є метою майбутнього дослідження.

"Вивчення того, як саме рештки людини з Темзи можуть вписатися в ці практики, є одним із наступних захопливих кроків проєкту", - додала Артур.

Довідково

Скарб із 1368 монет, більшість із яких срібні, було виявлено в горщику у Вустерширі, графстві в Англії. Він був заритий близько 55 р. н. е., коли Римська імперія під проводом імператора Нерона боролася за контроль над Англією.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКультураНовини Світу
anhliiaАнглія
frantsiiaФранція
londonЛондон

Звернутися з питань розміщення реклами