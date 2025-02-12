З часів Бронзового віку скидали трупи у річку Темзу: що з’ясували вчені
Київ • УНН
Вчені дослідили сотні людських кісток, знайдених у річці Темзі, які датуються періодом від 4000 р. до н.е. до 1800 р. н.е. Більшість останків відноситься до бронзового та залізного віків, що може свідчити про ритуальні практики чи насильницькі конфлікти.
За останні два століття з дна річки Темзи в Англії було витягнуто сотні людських кісток, і нове дослідження цих скелетів припускає, що більшість із них датується бронзовим і залізним століттями. Про це пише Live Science, передає УНН.
Деталі
У дослідженні, опублікованому в журналі Antiquity, дослідники детально виклали свій аналіз радіовуглецевих датувань 30 скелетів, виявлених у Темзі, з метою з'ясувати, коли і чому трупи опинилися в річці.
Більшість людей - включно з лондонцями - були вельми приголомшені, коли почули, що сотні людських кісток було знайдено в річці Темзі,
За її словами, скелети "досить регулярно знаходили у водоймах північно-західної Європи, але людські кістки Темзи являють собою унікальне велике скупчення".
Дослідники вивчають скелети з Темзи з 19 століття. Одна з ранніх теорій полягала в тому, що трупи потрапили туди після битви між кельтами і римлянами. А наприкінці 20 століття експерти припустили, що більшість тіл було знайдено внаслідок ерозії поховань на березі річки та утоплення жертв. Артур зазначила:
"Головне питання для цих людських кісток - як вони опинилися в річці".
Зазначається, що її першим кроком було отримання десятків радіовуглецевих дат, щоб краще зрозуміти, коли тіла опинилися там. Коли дослідники об'єднали свої 30 нових радіовуглецевих дат із 31 попередньою датою, вони виявили, що тіла з Темзи були знайдені в період з 4000 р. до н. е. по 1800 р. н. е. - проміжок майже в 6000 років. Але більшість із них відносяться до бронзового століття (2300 - 800 рр. до н. е.) і залізного віку (800 р. до н. е. - 43 р. н. е.), і їх було знайдено у верхніх течіях річки.
Тепер ми можемо з упевненістю сказати, що це не просто кістки, які поступово накопичувалися в річці з плином часу. У бронзовому та залізному століттях дійсно відбувалося щось важливе,
Зазначається, що точна причина розміщення тіл у Темзі незрозуміла, але вчені підозрюють, що це було частиною ширшої тенденції на північному заході Європи, коли доісторичні люди навмисно поміщали ритуально важливі останки у водні місця. Біоархеолог з Університету Бордо у Франції Кріс Кнюсель пояснив:
"Це дослідження просунуло аргументи, але похоронне походження цих останків ще належить повністю вивчити й продемонструвати".
Вчений сказав, що докази можуть вказувати на іншу причину, через яку останки людини опинилися в Темзі: запеклі сутички, викликані бійками за цю важливу річку.
Насильство - особливо поширена тема для пізніших доісторичних решток людини з водних місць. Ми виявили зразки скелетних травм на кістках решток людини з Темзи,
Важливо, що аналіз травм на кістках є метою майбутнього дослідження.
"Вивчення того, як саме рештки людини з Темзи можуть вписатися в ці практики, є одним із наступних захопливих кроків проєкту", - додала Артур.
Довідково
Скарб із 1368 монет, більшість із яких срібні, було виявлено в горщику у Вустерширі, графстві в Англії. Він був заритий близько 55 р. н. е., коли Римська імперія під проводом імператора Нерона боролася за контроль над Англією.