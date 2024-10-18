Со следующей недели рф может начать новое наступление на юге Украины - Андрющенко

Россияне на следующей неделе могут начать наступательную операцию на юге Украины. Сейчас они в активной фазе подготовки и перебрасывают технику без маркировки.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Розовско-Пологовская агломерация насыщается сейчас через Мариуполь. На этой неделе мы видим замедление перемещений, но в конце прошлой недели наоборот видели активную фазу всех этих перемещений. Это говорит, что полноценные подразделения уже сформированы и слажены на территории РФ. Они заезжают на территорию Розовского и Пологовского районов Запорожской области. Они держат подальше линии фронта, это не ротация, это именно накопление определенных резервов для будущих попыток продолжения наступательных операций. Также мы видим, что грузовики, в которых движутся все эти подразделения, не имеют маркировки. Это говорит о том, что россияне еще не знают, на каких участках Запорожской или Донецкой области будет следующее усиление, наступательная операция - сказал Андрющенко.

Он добавил, что тактическая маркировка на технику будет наноситься уже с начала наступательной операции, когда они поймут, куда будут прилагать максимальные усилия. Также, по его словам, в лагерях начались подготовительные мероприятия - речь идет о полигонах вокруг Мариуполя и в районе Бердянска.

«Они в активной фазе подготовки. Можем сказать, что россияне, там где мы наблюдаем за своим участком, в определенной оперативной паузе, которая позволяет им накопить, собрать определенные группировки в атакующий кулак и разбираться, куда они будут сунуть. Думаем, что следующая наступательная операция возможна с российской стороны на следующей неделе - не раньше, возможно даже позже», - добавил Андрющенко.

Напомним,

Через оккупированный Мариуполь прошло 20 грузовиков с российскими войсками по маршруту на Времовское направление. Отсутствие тактических маркировок указывает на подготовку новой наступательной операции.