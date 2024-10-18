З наступного тижня рф може розпочати новий наступ на півдні України - Андрющенко

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4670 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
06:00 • 14549 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 31132 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 46977 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 81913 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 66661 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 78871 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 93951 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87378 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 178806 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2м/с
49%
Популярнi новини

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 24828 перегляди

Харків під атакою "Шахедів": серія вибухів, є постраждалий

12 квітня, 02:39 • 11616 перегляди

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 10249 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 9256 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 4640 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 31132 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 178806 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 334794 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 268458 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 378889 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 1630 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 46976 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18370 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23481 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 29151 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

З наступного тижня рф може розпочати новий наступ на півдні України - Андрющенко

Київ • УНН

 • 18430 перегляди

Радник мера Маріуполя повідомив про підготовку РФ до нового наступу на півдні України. Спостерігається накопичення військ та техніки без маркування в Запорізькій та Донецькій областях.

З наступного тижня рф може розпочати новий наступ на півдні України - Андрющенко

Росіяни наступного тижня можуть розпочати наступальну операцію на півдні України. Наразі вони в активній фазі підготовки та перекидають техніку без маркування.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Розівська-пологівська агломерація насичується зараз через Маріуполь. На цьому тижні ми бачимо сповільнення переміщень, але наприкінці минулого тижня навпаки бачили активну фазу всіх цих переміщень. Це каже, що повноцінні підрозділи вже сформовані і злагоджені на території рф. Вони заїжджають на територію Розівського і Пологівського районів Запорізької області. Вони тримають подалі лінії фронту, це не ротація, це саме накопичення певних резервів для майбутніх спроб продовження наступальних операцій. Також ми бачимо, що вантажівки, в яких рухаються всі ці підрозділи немає маркування. Це каже про те, що росіяни ще не знають, на яких ділянках Запорізької, або Донецької області буде наступне посилення, наступальна операція

- сказав Андрющенко. 

Він додав, що тактичне маркування на техніку буде наносити вже з початку наступальної операції, коли вони зрозуміють, куди будуть докладати максимальні зусилля. Також, за його словами, в таборах розпочалися підготовчі заходи - йдеться про полігони навколо Маріуполя і в районі Бердянська.

"Вони в активній фазі підготовки. Можемо сказати, що росіяни, там де ми спостерігаємо за своєю ділянкою, в певній оперативній паузі, яка дозволяє їм накопичити, зібрати певні угрупування до атакуючого кулака і розбиратися, куди вони будуть сунути. Думаємо, що наступна наступальна операція можлива з російського боку наступного тижня - не раніше, можливо навіть пізніше", - додав Андрющенко.

Нагадаємо

Через окупований Маріуполь пройшло 20 вантажівок з російськими військами маршрутом на Времівський напрямок. Відсутність тактичних маркувань вказує на підготовку нової наступальної операції. 

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Запорізька область
Україна
Бердянськ
Маріуполь
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,417.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.78