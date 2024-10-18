З наступного тижня рф може розпочати новий наступ на півдні України - Андрющенко
Київ • УНН
Радник мера Маріуполя повідомив про підготовку РФ до нового наступу на півдні України. Спостерігається накопичення військ та техніки без маркування в Запорізькій та Донецькій областях.
Росіяни наступного тижня можуть розпочати наступальну операцію на півдні України. Наразі вони в активній фазі підготовки та перекидають техніку без маркування.
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Розівська-пологівська агломерація насичується зараз через Маріуполь. На цьому тижні ми бачимо сповільнення переміщень, але наприкінці минулого тижня навпаки бачили активну фазу всіх цих переміщень. Це каже, що повноцінні підрозділи вже сформовані і злагоджені на території рф. Вони заїжджають на територію Розівського і Пологівського районів Запорізької області. Вони тримають подалі лінії фронту, це не ротація, це саме накопичення певних резервів для майбутніх спроб продовження наступальних операцій. Також ми бачимо, що вантажівки, в яких рухаються всі ці підрозділи немає маркування. Це каже про те, що росіяни ще не знають, на яких ділянках Запорізької, або Донецької області буде наступне посилення, наступальна операція
Він додав, що тактичне маркування на техніку буде наносити вже з початку наступальної операції, коли вони зрозуміють, куди будуть докладати максимальні зусилля. Також, за його словами, в таборах розпочалися підготовчі заходи - йдеться про полігони навколо Маріуполя і в районі Бердянська.
"Вони в активній фазі підготовки. Можемо сказати, що росіяни, там де ми спостерігаємо за своєю ділянкою, в певній оперативній паузі, яка дозволяє їм накопичити, зібрати певні угрупування до атакуючого кулака і розбиратися, куди вони будуть сунути. Думаємо, що наступна наступальна операція можлива з російського боку наступного тижня - не раніше, можливо навіть пізніше", - додав Андрющенко.
Нагадаємо
Через окупований Маріуполь пройшло 20 вантажівок з російськими військами маршрутом на Времівський напрямок. Відсутність тактичних маркувань вказує на підготовку нової наступальної операції.