З наступного тижня рф може розпочати новий наступ на півдні України - Андрющенко

Росіяни наступного тижня можуть розпочати наступальну операцію на півдні України. Наразі вони в активній фазі підготовки та перекидають техніку без маркування.

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Розівська-пологівська агломерація насичується зараз через Маріуполь. На цьому тижні ми бачимо сповільнення переміщень, але наприкінці минулого тижня навпаки бачили активну фазу всіх цих переміщень. Це каже, що повноцінні підрозділи вже сформовані і злагоджені на території рф. Вони заїжджають на територію Розівського і Пологівського районів Запорізької області. Вони тримають подалі лінії фронту, це не ротація, це саме накопичення певних резервів для майбутніх спроб продовження наступальних операцій. Також ми бачимо, що вантажівки, в яких рухаються всі ці підрозділи немає маркування. Це каже про те, що росіяни ще не знають, на яких ділянках Запорізької, або Донецької області буде наступне посилення, наступальна операція