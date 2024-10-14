Готуються до нової наступальної операції: армія рф перекидає живу силу через Маріуполь - Андрющенко

Велике перекидання живої сили противника відбулося вчора через тимчасово окупований Маріуполь. Зафіксовано 20 ворожих вантажівок маршрутом на Времівський напрямок. Відсутність тактичних маркувань на вантажівках доводить про підготовку нової наступальної операції, повідомив у понеділок радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, передає УНН.

Деталі

Андрющенко розповів, що напередодні окупанти провели раптові контр-партизанськи заходи в місті. За його словами, вони мали на меті прибрати Спротив з вулиць по маршруту перекидання живої сили.

Було зафіксовано понад 20 вантажівок, які рухались організованими двома колонами маршрутом росія - Новоазовськ-Маріуполь -Нікольске -Розівсько-Пологівська агломерація або Времівський напрям.

Можете тепер побачити на власні очі відсутність тактичних маркувань на вантажівках, що доводить про підготовку нової наступальної операції, місце якої росіяни не визначили досі. Це буде залежати від готовності наших Сил Оборони