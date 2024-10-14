Готовятся к новой наступательной операции: армия рф перебрасывает живую силу через Мариуполь - Андрющенко
Киев • УНН
Через оккупированный Мариуполь прошло 20 грузовиков с российскими войсками по маршруту на Времовское направление. Отсутствие тактических маркировок указывает на подготовку новой наступательной операции, сообщил советник мэра города.
Большая переброска живой силы противника состоялась вчера через временно оккупированный Мариуполь. Зафиксировано 20 вражеских грузовиков по маршруту на Времовское направление. Отсутствие тактических маркировок на грузовиках доказывает о подготовке новой наступательной операции, сообщил в понедельник советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, передает УНН.
Детали
Андрющенко рассказал, что накануне оккупанты провели внезапные контр-партизанские мероприятия в городе. По его словам, они имели целью убрать Сопротивление с улиц по маршруту переброски живой силы.
Было зафиксировано более 20 грузовиков, которые двигались организованными двумя колоннами по маршруту россия - Новоазовск-Мариуполь -Никольское -Розовско-Пологовская агломерация или Времовское направление.
Можете теперь увидеть воочию отсутствие тактических маркировок на грузовиках, что доказывает о подготовке новой наступательной операции, место которой россияне не определили до сих пор. Это будет зависеть от готовности наших Сил обороны
Дополнение
Британская разведка в своем отчете за 11 октября сообщала, что в Запорожской области есть некоторые признаки активизации наступательных операций российской армии, в частности в восточной части направления.