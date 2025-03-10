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Снимали деньги с карт без ведома клиентов: на Львовщине раскрыли работников госбанка

Киев • УНН

 • 21869 просмотра

На Львовщине СБУ раскрыла группу из шести работников государственного банка, которые незаконно перевыпускали карты клиентов. Злоумышленники украли как минимум 1,3 млн грн у клиентов с временно оккупированных территорий.

Снимали деньги с карт без ведома клиентов: на Львовщине раскрыли работников госбанка

Служба безопасности и Киберполиция раскрыли во Львовской области организованную преступную группу из сотрудников ведущего украинского банка, которые украли у своих клиентов миллионы гривен. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов подозреваемые могли похищать средства с банковских карт украинских граждан. К организации схемы причастны шестеро сотрудников одного из районных отделений Львовской региональной филии государственного банка.

Пользуясь служебным положением, они осуществляли несанкционированный доступ к счетам граждан. После чего сотрудники банка перевыпускали карты и снимали средства без ведома клиентов

- говорится в сообщении.

Правоохранители утверждают, что только по одному из задокументированных эпизодов злоумышленники присвоили средства со счетов на общую сумму в 1,3 млн грн. Речь идет о определенной категории клиентов с временно оккупированных территорий, которые имели сбережения в финансовых учреждениях на подконтрольной Украине территории.

В настоящее время всем участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные организованной группой лиц, имеющих право доступа к ней) Уголовного кодекса Украины. 

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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