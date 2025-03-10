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Знімали кошти з карток без відома клієнтів: на Львівщині викрили працівників держбанку

Київ • УНН

 • 21870 перегляди

На Львівщині СБУ викрила групу з шести працівників державного банку, які незаконно перевипускали картки клієнтів. Зловмисники викрали щонайменше 1,3 млн грн у клієнтів з тимчасово окупованих територій.

Знімали кошти з карток без відома клієнтів: на Львівщині викрили працівників держбанку

Служба безпеки та Кіберполіція викрили на Львівщині організовувану злочинну групу з працівників провідного українського банку, які вкрали у своїх клієнтів мільйони гривень. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

За даними слідства протягом 2023-2024 років підозрювані могли викрадати кошти з банківських карток українських громадян. До організації оборудки причетні шестеро працівників одного з районних відділень Львівської регіональної філії державного банку.

Користуючись службовим становищем, вони здійснювали несанкціонований доступ до рахунків громадян. Після чого працівники банку перевипускали картки та знімали кошти без відома клієнтів

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці стверджують, що лише по одному із задокументованих епізодів зловмисники привласнили кошти з рахунків на загальну суму у 1,3 млн грн. Йдеться про певну категорію клієнтів з тимчасово окупованих території, які мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.

Наразі усім учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинено організованою групою осіб, які мають право доступу до неї) Кримінального кодексу України. 

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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