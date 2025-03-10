Знімали кошти з карток без відома клієнтів: на Львівщині викрили працівників держбанку
Київ • УНН
На Львівщині СБУ викрила групу з шести працівників державного банку, які незаконно перевипускали картки клієнтів. Зловмисники викрали щонайменше 1,3 млн грн у клієнтів з тимчасово окупованих територій.
Служба безпеки та Кіберполіція викрили на Львівщині організовувану злочинну групу з працівників провідного українського банку, які вкрали у своїх клієнтів мільйони гривень. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
Деталі
За даними слідства протягом 2023-2024 років підозрювані могли викрадати кошти з банківських карток українських громадян. До організації оборудки причетні шестеро працівників одного з районних відділень Львівської регіональної філії державного банку.
Користуючись службовим становищем, вони здійснювали несанкціонований доступ до рахунків громадян. Після чого працівники банку перевипускали картки та знімали кошти без відома клієнтів
Правоохоронці стверджують, що лише по одному із задокументованих епізодів зловмисники привласнили кошти з рахунків на загальну суму у 1,3 млн грн. Йдеться про певну категорію клієнтів з тимчасово окупованих території, які мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території.
Наразі усім учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинено організованою групою осіб, які мають право доступу до неї) Кримінального кодексу України.
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