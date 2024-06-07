СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Аппарат Совета по нацбезопасности и обороне должен изучить деятельность компаний, подконтрольных одесским бизнесменам Сергею Грозе и Владимиру Науменко и, в случае подтверждения фактов сотрудничества с подсанкционными предприятиями, подготовить к рассмотрению вопрос наложения санкционных ограничений на конкретных юридических и физических лиц. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Михаил Цымбалюк.

"Этот вопрос, конечно, к правоохранительным органам, к аппарату СНБО. Я думаю, что они отслеживают такую ​​информацию (сотрудничества компаний с подсанкционными предприятиями – ред.), и если она станет публичной – это ускорит их деятельность… На самом деле, мы находимся в состоянии широкомасштабной войны более двух лет, но столько было за 30 лет переплетено все, еще со времен советского союза, и рф умышленно такое делала – чтобы экономика Украины, любая сфера была зависима от россии, от третьих лиц, связанных с рф. Это недопустимая вещь, потому что таким образом все те, кто сотрудничают с такими подсанкционными лицами, они фактически финансируют войну рф против Украины. На это нужно очень жестко реагировать", – отметил Цымбалюк.

Депутат добавил, что после получения документов о сотрудничестве компаний, подконтрольных Грозе и Науменко, с подсанкционными предприятиями, готов лично обратиться в Офис Генпрокурора, Службу безопасности Украины и Совет по нацбезопасности и обороне относительно проведения соответствующей проверки. После этого, по его словам, может быть рассмотрен вопрос о наложении санкционных ограничений на конкретных юридических и физических лиц.

"Если комитет по вопросам нацбезопасности получит такую ​​информацию, они, конечно, должны отреагировать и направить ее по принадлежности к правоохранительным органам. СБУ в данном случае и СНБО", – добавил Цымбалюк.

Напомним

В целом, по данным УНН, в Украине действует разветвленная сеть компаний, имеющих российские корни. На первый взгляд неприметные компании, входящие в состав или ведущие дела с холдингом GNT Group одесских бизнесменов Сергея Грозы и Владимира Науменко, работают в аграрном секторе, который сейчас имеет стратегическое значение с точки зрения наполнения бюджета нашей страны, в отношении которой россия решила начать широкомасштабную войну.

УНН также выяснил, что подконтрольные Грозе и Науменко компании сотрудничали с корпорацией Black Sea Commodities Trading Limited, попавшей под действие украинских санкций в начале апреля 2021 года.

Кроме того, компании, входящие в структуру GNT Group, активно работали с подсанкционным контрабандистом Вадимом Альпериным.