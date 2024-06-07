РНБО має вивчити діяльність підконтрольних Грозі та Науменку компаній на предмет співпраці з підсанкційними підприємствами - депутат

Апарат Ради з нацбезпеки та оборони має вивчити діяльність компаній, підконтрольних одеським бізнесменам Сергію Грозі та Володимиру Науменку та, у разі підтвердження фактів співпраці з підсанкційними підприємствами, підготувати до розгляду питання накладення санкційних обмежень на конкретних юридичних та фізичних осіб. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат Михайло Цимбалюк.

"Це питання, звичайно, до правоохоронних органів, до Апарату РНБО. Я думаю, що вони відстежують таку інформацію (співпраці компаній з підсанкційними підприємствами – ред.), і якщо вона стане публічною – це прискорить їхню діяльність... Насправді, ми перебуваємо в стані широкомасштабної війни більше ніж два роки, але стільки було за 30 років переплетено все, ще з часів радянського союзу, і рф навмисне таке робила – щоб економіка України, будь-яка сфера була залежна від росії, від третіх осіб, пов'язаних з рф. Це неприпустима річ, тому що таким чином всі ті, хто співпрацюють з такими підсанкційними особами, вони фактично фінансують війну рф проти України. На це потрібно дуже жорстко реагувати", – зазначив Цимбалюк.

Депутат додав, що після отримання документів про співпрацю компаній, підконтрольних Грозі та Науменку, з підсанкційними підприємствами, готовий особисто звернутися до Офісу Генпрокурора, Служби безпеки України та Ради з нацбезпеки та оборони щодо проведення відповідної перевірки. Після цього, за його словами, може бути розглянуто питання про накладення санкційних обмежень на конкретних юридичних і фізичних осіб.

"Якщо комітет з питань нацбезпеки отримає таку інформацію, вони, звичайно, повинні відреагувати і направити її за належністю до правоохоронних органів. СБУ у даному випадку і РНБО", – додав Цимбалюк.

Нагадаємо

Загалом, за даними УНН, в Україні діє розгалужена мережа компаній, що мають російське коріння. На перший погляд непримітні компанії, що входять до складу або ведуть справи з холдингом GNT Group одеських бізнесменів Сергія Грози і Володимира Науменка, працюють в аграрному секторі, який зараз має стратегічне значення з точки зору наповнення бюджету нашої країни, щодо якої росія вирішила розпочати широкомасштабну війну.

УНН також з'ясував, що підконтрольні Грозі і Науменку компанії співпрацювали з корпорацією Black Sea Commodities Trading Limited, що потрапила під дію українських санкцій на початку квітня 2021 року.

Окрім того, компанії, що входять в структуру GNT Group, активно працювали з підсанкційним контрабандистом Вадимом Альперіним.