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Снаряд упал на жилой район в Южной Корее во время военных учений

Киев • УНН

 • 17001 просмотра

В городе Похчхон, недалеко от Сеула, снаряд упал на гражданский район, ранив 8 человек и повредив здания. Инцидент мог произойти из-за совместных учений южнокорейских и американских военных.

Снаряд упал на жилой район в Южной Корее во время военных учений

В Южной Корее как минимум восемь человек получили ранения в результате падения снаряда на гражданский район в городе Похчхон, что на северо-востоке от Сеула. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Этот взрыв повредил жилые дома и местную церковь, вызвав панику среди жителей.

По словам представителя пожарной службы провинции Кенги-до Букбу, четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Другие получили легкие травмы и были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.

Местные власти подозревают, что инцидент мог произойти из-за учебных стрельб, которые проводили Вооруженные силы Южной Кореи совместно со своими американскими союзниками. Точная причина падения снаряда в настоящее время выясняется. Предварительные выводы указывают на возможную техническую неисправность или ошибку во время проведения учений.

На снимках с места происшествия видно значительные разрушения: обломки разбросаны по улицам, а стены одного из домов сильно повреждены.

Министерство обороны Южной Кореи пока не комментирует ситуацию. Известно, что в тот же день военное ведомство объявило о начале совместных учений с боевой стрельбой в Похчхоне, которые являются частью масштабных маневров, запланированных на следующую неделю.

Южная Корея готова принять северокорейских военнопленных из Украины19.02.25, 15:49 • 26960 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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