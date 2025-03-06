Снаряд упал на жилой район в Южной Корее во время военных учений
Киев • УНН
В городе Похчхон, недалеко от Сеула, снаряд упал на гражданский район, ранив 8 человек и повредив здания. Инцидент мог произойти из-за совместных учений южнокорейских и американских военных.
В Южной Корее как минимум восемь человек получили ранения в результате падения снаряда на гражданский район в городе Похчхон, что на северо-востоке от Сеула. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Этот взрыв повредил жилые дома и местную церковь, вызвав панику среди жителей.
По словам представителя пожарной службы провинции Кенги-до Букбу, четверо из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Другие получили легкие травмы и были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи.
Местные власти подозревают, что инцидент мог произойти из-за учебных стрельб, которые проводили Вооруженные силы Южной Кореи совместно со своими американскими союзниками. Точная причина падения снаряда в настоящее время выясняется. Предварительные выводы указывают на возможную техническую неисправность или ошибку во время проведения учений.
На снимках с места происшествия видно значительные разрушения: обломки разбросаны по улицам, а стены одного из домов сильно повреждены.
Министерство обороны Южной Кореи пока не комментирует ситуацию. Известно, что в тот же день военное ведомство объявило о начале совместных учений с боевой стрельбой в Похчхоне, которые являются частью масштабных маневров, запланированных на следующую неделю.
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