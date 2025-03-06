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Снаряд впав на житловий район у Південній Кореї під час військових навчань

Київ • УНН

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У місті Почхон поблизу Сеула снаряд впав на цивільний район, поранивши 8 осіб та пошкодивши будівлі. Інцидент міг статися через спільні навчання південнокорейських та американських військових.

Снаряд впав на житловий район у Південній Кореї під час військових навчань

У Південній Кореї щонайменше вісім осіб зазнали поранень унаслідок падіння снаряда на цивільний район у місті Почхон, що на північному сході від Сеула. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Даний вибух пошкодив житлові будинки та місцеву церкву, викликавши паніку серед мешканців.

За словами представника пожежної служби провінції Кьонгі-до Букбу, четверо з потерпілих перебувають у тяжкому стані. Інші отримали легші травми та були доправлені до медичних закладів для надання допомоги.

Місцева влада підозрює, що інцидент міг статися через навчальні стрільби, які проводили Збройні сили Південної Кореї спільно зі своїми американськими союзниками. Точна причина падіння снаряда наразі з'ясовується. Попередні висновки вказують на можливу технічну несправність або помилку під час проведення навчань.

На знімках з місця події видно значні руйнування: уламки розкидані на вулицях, а стіни одного з будинків сильно пошкоджені.

Міністерство оборони Південної Кореї поки не коментує ситуацію. Відомо, що цього ж дня військове відомство оголосило про початок спільних навчань із бойовою стрільбою в Почхоні, які є частиною масштабних маневрів, запланованих на наступний тиждень.

Південна Корея готова прийняти північнокорейських військовополонених з України19.02.25, 15:49 • 26964 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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