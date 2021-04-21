Смертность от COVID-19 начнет снижаться в ближайшие дни - НАН

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"Смертность от COVID-19 находится в завершающей фазе плато, ожидается снижение смертности в ближайшие дни", - говорится в выводе ученых.

Детали

Так, согласно прогнозу, количество новых летальных случаев от коронавируса в Украине сократилась менее чем на 5% и продолжает, в общем, находиться на плато.

Также в НАН проанализировали данные Государственной службы статистики Украины по количеству смертей в феврале 2021 года. По этим данным, ежедневная смертность от всех причин в феврале составила 1835 случаев, что на 122 случая (или 7,1%) больше, чем в среднем в 2015-2019 годах и на 210 случаев (или 12,9%) больше, чем в 2020 году.

Как отмечают в НАН, количество зарегистрированных летальных случаев с COVID-19 в феврале составила 6,3% от среднего уровня общей смертности в феврале 2015-2019 годов.

"Итак, в феврале 2021 года превышение смертности над уровнем 2015-2019 годов было несколько выше, чем число летальных исходов от коронавируса, которые произошли в феврале. Напомним, что в январе картина была обратной", - отмечают ученые.

Заболеваемость и госпитализации

В общем как указали в НАН, в течение последней недели наблюдается уверенное затухание количества новых случаев и количества положительных ПЦР-тестов в большинстве регионов Украины. Одновременное уменьшение позитивности в тестах позволяет ожидать сохранения и улучшения положительной динамики.

Хотя общее количество занятых коек в больницах и перешло к постепенному снижению, но кровати с кислородом и реанимации разгружаются значительно медленнее, занятость остается близкой к максимальной, а ситуация в больницах - напряженной, добавили в НАН.

Дополнение

По данным Минздрава, в Украине зафиксировано уже 1,974 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 20 апреля, - 12 000, больше всего с начала недели. Летальных случаев за сутки - 429. В то же время выздоровевших второй день подряд больше, чем заболевших.