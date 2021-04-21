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Смертність від COVID-19 почне знижуватися найближчими днями - НАН

Смертність від COVID-19 почне знижуватися найближчими днями - НАН

Київ • УНН

 • 14150 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Найближчими днями очікується початок стійкого зниження смертності від COVID-19. Про це йдеться в прогнозі розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період з 20 квітня по 4 травня від НАН України, передає УНН.

Цитата:

“Смертність від COVID-19 перебуває в завершальній фазі плато, очікується зниження смертності найближчими днями”, - сказано у висновку науковців.

Деталі

Так, відповідно до прогнозу, кількість нових летальних випадків від коронавірусу в Україні скоротилася менш ніж на 5% та продовжує, загалом, перебувати на плато.

Також у НАН проаналізували останні дані Державної служби статистики України щодо кількості смертей у лютому 2021 року. За цими даними, щоденна смертність з усіх причин у лютому становила 1835 випадків, що на 122 випадки (або 7,1%) більше, ніж у середньому в 2015–2019 роках і на 210 випадків (або 12,9%) більше, ніж у 2020 році.

Як зазначають у НАН, кількість зареєстрованих летальних випадків із COVID-19 у лютому становила 6,3% від середнього рівня загальної смертності у лютому 2015-2019 років.

“Отже, в лютому 2021 року перевищення смертності над рівнем 2015–2019 років було дещо вищим, ніж число летальних випадків від коронавірусу, які стались у лютому. Нагадаємо, що в січні картина була оберненою”, - зазначають науковці.

Захворюваність та госпіталізації

Загалом як вказали у НАН, протягом останнього тижня спостерігається впевнене затухання кількості нових виявлень та кількості позитивних ПЛР-тестів у переважній більшості регіонів України. Одночасне зменшення позитивності у тестах дозволяє очікувати збереження та поліпшення позитивної динаміки.

Хоча загальна кількість зайнятих ліжок у лікарнях і перейшла до поступового зниження, але ліжка з киснем та реанімації розвантажуються значно повільніше, зайнятість залишається близькою до максимальної, а ситуація в лікарнях – напруженою, додали у НАН.

Доповнення

За даними МОЗ, в Україні зафіксовано вже 1,974 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 квітня, - 12 тисяч, найбільше з початку тижня. Летальних випадків за добу - 429. Водночас одужалих другий день поспіль більше, ніж захворілих.

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