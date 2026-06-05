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Смертельное ДТП в Киеве: среди погибших — двое полицейских

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

В Киеве Mercedes влетел в пешеходную зону, убив четырех человек и ранив троих. Погибли двое полицейских при исполнении, женщина и 12-летний мальчик.

Смертельное ДТП в Киеве: среди погибших — двое полицейских

Двое правоохранителей Дмитрий Бондарчук и Денис Будченко погибли в ДТП в Соломенском районе Киева, где водитель на скорости выехал на пешеходную зону, в результате чего 4 человека погибли и еще трое получили ранения. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН

Коллектив Нацполиции с глубоким прискорбием сообщает о трагической гибели сотрудников Соломенского управления полиции Киева во время сегодняшнего ДТП. Старший лейтенант полиции Дмитрий Бондарчук и лейтенант полиции Денис Будченко, которые были при исполнении служебных обязанностей 

- говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что их жизни и жизни еще двух человек - женщины 47 лет и 12-летнего мальчика оборвались в результате дорожно-транспортного происшествия в Соломенском районе Киева. 

Дмитрий Бондарчук родился 4 июля 2002 года в городе Боярка Киевской области. После обучения в Национальной академии внутренних дел он посвятил свою жизнь службе в полиции. Прошел путь от полицейского управления полиции в метрополитене до старшего участкового офицера полиции Соломенского управления полиции. Коллеги знали его как ответственного, решительного и профессионального правоохранителя, который пользовался авторитетом и уважением среди личного состава.

Денис Будченко родился 19 марта 2005 года в Ровенской области. После окончания Национальной академии внутренних дел начал службу участковым офицером полиции в Соломенском управлении полиции. Несмотря на молодой возраст, он зарекомендовал себя добросовестным, принципиальным и искренним полицейским, который с честью нес службу и был предан выбранной профессии.

Национальная полиция Украины выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам погибших полицейских, а также гражданских лиц. Разделяем боль невосполнимой утраты и склоняем головы в глубокой скорби 

- добавили в полиции. 

Напомним 

В Киеве Mercedes двигался на большой скорости, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на пешеходную зону. В результате есть погибшие и раненые. 

В Киеве водителя Mercedes, который влетел в подземный переход, госпитализировали с телесными повреждениями. 

За рулем автомобиля был 49-летний уроженец Херсонской области, руководитель церкви баптистов, который неоднократно привлекался к ответственности за превышение скорости и совершение ДТП. 

Руководитель церкви баптистов, который уже побывал в ряде ДТП: что известно о водителе Mercedes, убившем четырех человек в Киеве05.06.26, 20:53 • 4534 просмотра

Павел Башинский

КиевКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Киев